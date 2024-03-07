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СВО 7 марта 2024 20:38

«Поддержка с тыла очень важна»: жена командира взвода рассказала о жизни вдали от супруга

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«Поддержка с тыла очень важна»: жена командира взвода рассказала о жизни вдали от супруга
Фото из личного архива бойца

Живущая в Мамадыше мать троих детей Лейля Куттусова воспитывает троих сыновей, пока ее супруг Рустем участвует в специальной военной операции. Война на время лишила женщину мужской опроы, но она верит, что всё будет хорошо.

Старший сын учится в пятом, средний — в третьем классе городской школы №3. Самому младшему — семь месяцев. Лейля сейчас в декретном отпуске. Супруг до начала широкомасштабных боевых действий работал в строительной сфере.

«Уйти в зону СВО Рустем собирался несколько раз. Первые два раза мне удалось его отговорить не ехать, в третий раз не получилось, — рассказала Лейля. — Он имеет боевой опыт, служил в Чечне. Он не мог спокойно сидеть дома, когда другие его товарищи и друзья сражаются на передовой. Его желание защищать и воевать оказалось сильнее. В сентябре 2023 года Рустем подписал контракт. Сейчас он командир взвода. Очень скучаем, очень тяжело, тревожно. Сложно с новорожденным малышом одной на руках, но кто-то же тоже должен воевать».

Автомобиль, которым управлял Рустем, возил семью и детей, сейчас стоит во дворе. Если нужно куда-то съездить, например, в больницу, Лейля просит отца.

Чтобы не доставлять неудобства родным и близким, женщина решила выучиться в автошколе. «Сдам экзамены и буду сама водить, — поделилась планами Лейля. — Так и детей можно будет возить на разные кружки, и из школы забирать. Старший сын увлекается футболом и компьютерными играми, а средний, как папа, хочет стать военным и защищать родину».

Еще в планах многодетной женщины — накопить на первоначальный взнос на квартиру. С мужем периодически созванивались по телефону. Сейчас он на задании, не выходит на связь.

«О плохом стараемся не думать. Из его рассказов знаю, что они сами себе устраивают быт, сами строят себе место для ночлега. На последнюю зарплату Рустем приобрел прицел ночного видения для винтовки, обновил форму, берцы. Я понимаю, что им там намного сложнее, чем нам тут. Поэтому не привыкла жаловаться. Мы должны поддерживать их здесь, морально, духовно. Поддержка с тыла им очень важна и нужна!» — уверена женщина.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Минникаевой.

#Мамадыш #спецоперация
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