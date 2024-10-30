Поддержка молодых семей и волонтерства: Минмол РТ подвел итоги реализации нацпроектов

Развитие волонтерства, обеспечение молодых семей комфортным жильем и другие программы реализованы в Татарстане благодаря национальным проектам. О промежуточных итогах их выполнения стало известно на совещании Минмолодежи РТ с участием замглавы ведомства Айгуль Сабировой.

Заместитель министра напомнила, что республика является одним из победителей программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Благодаря этому было получено более 188 млн рублей для капремонта республиканского молодежного центра на базе казанского ДК Химиков, проведение мероприятий для молодежи и повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики. С учетом софинансирования из бюджета Татарстана сумма достигла около 223 млн рублей. В этом году регион тоже оказался в числе победителей и получит порядка 135 млн рублей в 2025 году.

В рамках национального проекта «Образования» 92 молодых деятеля культуры и искусств из Татарстана приняли участие в образовательных заездах «Таврида».

По программе «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в федеральную госпрограмму, в Татарстане поступило 458 заявок от семей, проживающих в 44 муниципалитетах. Это рекордный показатель, заявили в ведомстве. По решению Раиса РТ Рустама Минниханова финансирование программы было увеличено до 100 млн рублей с 2023 года. В 2024-м поддержка оказана 84 молодым семьям.

«Почти 6 млн рублей получил в этом году Татарстан на развитие волонтерства в рамках конкурса „Регион добрых дел“ в рамках федерального проекта „Социальная активность“ национального проекта „Образование“ в рамках государственной программы Российской Федерации „Развитие образования“. Эти средства пойдут на системное и поэтапное развитие волонтерства в Республике Татарстан через наращивание инфраструктуры, внедрение добровольческой деятельности в каждый этап жизнедеятельности человека и бережное его сопровождение на этом пути», — сообщила участникам совещания Айгуль Сабирова.

В пресс-службе министерства напомнили, что в последние пять лет Татарстан входит в число победителей федерального конкурса. Благодаря этому на развитие добровольческой деятельности в Татарстане было привлечено свыше 40 млн рублей.

Также республика активно участвует в грантовых программах. В результате татарстанская молодежь получила поддержку более чем на 81 млн рублей. В регион привлечено четыре грантовые площадки Росмолодежи: Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан», Всероссийский форум креативных индустрий «Креативные дни в Альметьевске», Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест» и Всероссийский итоговый форум федеральной программы по вовлечению молодежи СПО в социальную практику на территории малых городов и поселений РФ «Пространство развития».