Поддержка мобилизованных и кадры для оборонки: Минтруд Татарстана определил задачи на год

Пятое место среди субъектов страны по самому низкому уровню бедности на протяжении пяти лет стабильно занимает Татарстан. Среднемесячная зарплата за год выросла до 50,2 тыс. рублей, регион готов предложить каждому безработному более пяти вакансий. Такие цифры были озвучены сегодня на итоговой коллегии Минтруда РТ.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

«Уровень занятости в Татарстане выше, чем в ПФО и в среднем по России»

Как сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, уровень занятости населения республики составляет 62,8%, по России данный показатель составляет 60%, в ПФО – 59,5%.

«В 2022 году Татарстан оперативно реагировал на изменения на рынке труда. Уровень занятости в республике выше, чем по стране и в среднем в Приволжском федеральном округе. Регистрируемая безработица за год снизилась в полтора раза, до 0,36% от численности рабочей силы, или до 7,3 тыс. человек», — проинформировала она.

Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда в прошлом году удалось организовать общественные работы для 1,2 тыс. безработных. Временные работы поддержали доходы почти 18 тыс. семей. Более 700 предприятий региона, трудоустроившие 1,6 тыс. специалистов в возрасте до 30 лет, получили субсидии из федерального бюджета. Еще 12,5 тыс. татарстанцев, в том числе около 4,5 тыс. безработных, обучились по востребованным специальностям.

По словам Зариповой, предприятия региона активно размещают вакансии на платформе «Работа в России». Также в республике ведется работа по поддержанию доходов граждан путем развития новых форм занятости. В рамках национального проекта «Демография» более 2,5 тыс. человек прошли обучение работе на маркетплейсах. В результате большинство из них открыли свое дело.

Предприятия региона активно размещают вакансии на платформе «Работа в России» Фото: mtsz.tatarstan.ru

Камская агломерация решает кадровую проблему

Как было отмечено на коллегии, предприятия Камской агломерации (Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска) испытывают потребность в профессиональных кадрах. Чтобы решить эту проблему, республика увеличит число бюджетных мест в учебных заведениях на указанных территориях и обеспечит специалистов жильем.

«Местное население и та молодежь, которая каждые три года выходит на рынок труда, позволяют нам решать кадровые вопросы на многих территориях, за исключением Елабуги, где отмечается демографическая убыль. Поэтому стоит вопрос сохранения имеющейся молодежи, а также привлечения людей из других субъектов. Для этого нужна социальная инфраструктура», — пояснила Эльмира Зарипова.

По данным министра, эти вопросы решаются с участием крупных предприятий, работающих на территории Камской агломерации, в том числе КАМАЗа, а также совместно с Госжилфондом и Минпромторгом. Обсуждаются варианты предоставления арендного жилья работникам. Также проводится ремонт общежитий, изучается возможность увеличения числа бюджетных мест в средних специальных и высших учебных заведениях.

«Переселенцы с Украины — это категория людей, мотивированная на труд»

Вынужденные переселенцы с территории Украины, прибывшие в наш регион в первой половине 2022 года, успешно трудоустроены. Они задействованы в самых разных отраслях экономики.

«Вынужденные переселенцы с территории Украины — это категория людей, мотивированная на труд. Это люди, которые трудились у себя на родине и, приехав в Россию, старались быстрее трудоустроиться. Те, кто сегодня не трудоустроен, — это в основном женщины в декретном отпуске и люди пенсионного возраста», — сообщила Зарипова.

Министр отметила, что прибывшие в Татарстан переселенцы быстро оформили документы и нашли рабочие места, часть из них стали самозанятыми. Они трудятся в разных сферах: в промышленности, на автотранспортных предприятиях, в отрасли бытового обслуживания и в торговле.

Татарстан на протяжении последних пяти лет находится в числе регионов-лидеров по низкому уровню бедности Фото: mtsz.tatarstan.ru

«На поддержку семей с детьми за год направлено 16 млрд рублей»

Каждый второй рубль, предусмотренный на меры социальной поддержки людей, Татарстан направляет семьям с детьми. За год общая сумма оказанной поддержки составила около 16 млрд рублей.

«Только по линии нашего министерства это 15,9 млрд рублей, в том числе 8,4 млрд рублей — средства республиканского бюджета», — проинформировала глава Минтруда Татарстана.

Она пояснила, что система мер социальной поддержки в регионе включает шесть федеральных и 55 республиканских мер. Благодаря этому в 2022 году 27,5 тыс. человек превысили прожиточный минимум на душу населения.

Благодаря мерам социальной поддержки число многодетных семей за 10 лет в регионе увеличилось на 70% — с 24,8 (на 1 января 2012 года) до 42,2 тыс. семей (на 27 декабря 2022 года).

«В республике наблюдается рост рождений третьих и последующих детей на 1-2% ежегодно. За десять лет число многодетных семей выросло на 70%», — заметила Зарипова.

Для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда в прошлом году в Татарстане была учреждена новая государственная награда — медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Медалью в 2022 году были награждены девять родителей, отметила глава Минтруда РТ.

«Семьи участников СВО получают всестороннюю поддержку»

В Татарстане оказывается поддержка семьям, чьи родные призваны на военную службу.

«В ежегодном послании Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил необходимость адресно помогать семьям мобилизованных. Министерством совместно с муниципалитетами ведется работа по поддержке семей участников СВО, предоставляются выплаты на детей, организовано трудоустройство и профессиональная переподготовка членов семей, ведется социальное сопровождение семей погибших, надомное обслуживание пожилых родственников», — проинформировала министр.

Зарипова добавила, что на местах за каждой семьей закреплен помощник. В 2023 году перед Минтрудом и ведомствами Татарстана также стоит задача по профессиональной переподготовке, трудоустройству, реабилитации и психологическому сопровождению участников специальной военной операции.

Как было отмечено на коллегии, предприятия Камской агломерации испытывают потребность в профессиональных кадрах Фото: mtsz.tatarstan.ru

«Республика занимает пятое место среди субъектов по низкому уровню бедности»

Татарстан на протяжении последних пяти лет находится в числе регионов-лидеров по низкому уровню бедности. Так, по итогам 2021 года данный показатель в республике был на уровне 6,2% (240 тыс. человек) при общероссийском в 11%. По итогам 2022 года плановое значение составляет 6% (233 тыс. человек).

«Республика занимает пятое место среди субъектов по низкому уровню бедности после Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. В 2022 году за счет предоставления мер социальной поддержки доходы 27 тыс. человек превысили прожиточный минимум — 11 832 руб. Мы четко понимаем, что порой отсутствие доходов у семьи связано с целым комплексом проблем, которые люди не могут преодолеть самостоятельно или за счет социальных выплат. К примеру, при девиантном или асоциальном поведении», — сообщила Зарипова.

При таких обстоятельствах используется социальный контракт. С его помощью можно устроиться на работу, открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство. В республике в 2022 году было заключено более 7,2 тыс. контрактов.

«Семьи уверенно двигаются в своем развитии: открывают парикмахерские, швейные и ремонтные мастерские, оказывают косметологические услуги, услуги в сфере производства, автомобильного обслуживания, ведут подсобное хозяйство, занимаются электронной торговлей», — добавила министр.

По эффективности социальных контрактов наша республика вошла в четверку субъектов, имеющих высокий показатель доли граждан, доход которых превысил величину прожиточного минимума. В 2023 году в регионе работа по снижению уровня бедности будет продолжена.

«Каждый четвертый татарстанец — пожилой человек»

Число пожилых людей в Татарстане растет каждый год, сегодня уже каждый четвертый житель республики является пожилым. Для повышения качества их жизни в регионе реализуют систему долговременного ухода.

«На надомном обслуживании находятся 18 тыс. одиноких пожилых людей, которые в силу возраста не способны себя обслужить. За год число таких людей увеличилось почти на 2 тыс. человек. В республике реализуется система долговременного ухода. Для тех, кто перенес инсульт, серьезные заболевания и оказался прикован к постели, оказываются социальные услуги на дому», — рассказала Зарипова.

Специальному уходу за пожилыми людьми в Татарстане обучаются их родственники. Так, за 2022 год подготовку прошли более 3 тыс. человек, что на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. Обучение проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Андрей Пудов рассказал, что теперь люди могут оформить пенсию по старости, не выходя из дома Фото: mtsz.tatarstan.ru

После слияния ПФР и ФСС Татарстан оптимизировал более 20 помещений

Социальные пособия и выплаты в нашей стране назначает не только Минтруд, но и другие госучреждения, работа которых постоянно оптимизируется. С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединены в единый государственный внебюджетный Социальный фонд России. Это дает возможность людям быстрее обращаться за мерами поддержки. После слияния фондов в Татарстане удалось оптимизировать более 20 помещений. Это стало возможным благодаря созданию единых клиентских служб, работающих в режиме «одного окна», пояснил на коллегии статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Пудов также добавил, что теперь люди могут оформить пенсию по старости, не выходя из дома. У каждого человека есть лицевой счет с данными о зарплате и страховых взносах. При наступлении пенсионного возраста расчет производится автоматически, начисления происходят без посещения офисов и участия человека. Это касается и тех, кто оформляет пенсии по инвалидности. Такое стало возможным благодаря созданию единого реестра людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рустам Нигматуллин отметил важность дальнейшей поддержки семей участников СВО и подготовки квалифицированных кадров для предприятий оборонного комплекса Фото: mtsz.tatarstan.ru

«Принятый комплекс мер обеспечил адресную господдержку населения и бизнеса»

Главные приоритеты в работе Минтруда Татарстана в 2023 году на коллегии обозначил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он, в частности, отметил важность дальнейшей поддержки семей участников СВО и подготовки квалифицированных кадров для предприятий оборонного комплекса.

Подводя итоги заседания, спикер напомнил, что 2022 год выдался сложным, поскольку проходил в условиях санкционного давления и специальной военной операции.

«Принятый руководством страны и республики комплекс мер обеспечил адресную господдержку населения и бизнеса», — сказал он.

Нигматуллин отметил, что в регионе в 2022 году проводились мероприятия по оказанию содействия занятости работникам, находящимся под риском увольнения, решались вопросы обеспечения предприятий ОПК трудовыми ресурсами. В новом году работа по подготовке кадров для предприятий оборонного комплекса продолжится, планируются мероприятия, направленные на повышение престижа данных профессий.

Нигматуллин оценил ситуацию на рынке труда. Сейчас на одного безработного татарстанца приходится 5,5 вакансий. Уровень общей безработицы по методологии МОТ составил 2,2%, а уровень регистрируемой безработицы — 0,37%.

«Это неплохие результаты, но мы будем продолжать работать по данному направлению и в 2023 году. На государственном уровне принимаются решения, направленные на сохранение занятости и повышение доходов граждан, поддержу предприятий, применяющих режим неполной занятости», — подчеркнул он.

Отдельное внимание вице-премьер Татарстана заострил на оказании социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.

«Глав муниципальных образований прошу обеспечить мониторинг социальных паспортов семей военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также контроль за решением вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, бытового обслуживания», — поручил он.

По данным Нигматуллина, за 9 месяцев 2022 года среднемесячная заработная плата в регионе составила 50,2 тыс. рублей с ростом 16,6% к аналогичному периоду 2021 года. По размеру зарплат Татарстан находится в числе лидеров среди регионов ПФО. В этом году вопрос своевременной выплаты зарплат также будут держать на особом контроле. Кроме того, в регионе продолжится работа по борьбе с бедностью.