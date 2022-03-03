Поддержка ипотеки и субсидии за ЖКХ: в Кабмине обсудили работу стройотрасли при санкциях

Работу строительной отрасли в период санкций обсудили сегодня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Мероприятие с участием руководителей регионов провел вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства. Темами обсуждения в том числе стали дорожное строительство, капремонт, возведение объектов без использования большого количества импортных материалов.

Хуснуллин отметил, что перед отраслью по-прежнему стоят серьезные и масштабные задачи, основная из которых поддержание темпов строительства там, где это возможно. Для поддержания и увеличения скорости возведения и ремонта объектов по-прежнему сохранится возможность финансирования.

В связи с этим он поручил регионам усилить строительство начатых объектов и реализацию текущих программ, а главам субъектов — лично, «в ручном режиме» контролировать работы. Также в условиях санкций необходимо проанализировать риски региональных предприятий на предмет обеспечения импортозамещения материалов и оборудования.

«Мы активно готовим план первоочередных мероприятий, и в ближайшее время Правительство его озвучит», — заметил он.

Среди мер, принятых Правительством, — регулирование порядка изменения проектной документации без прохождения экспертизы. Это необходимо для того, заметил Хуснуллин, чтобы не прерывать работы при замене строительных ресурсов из-за импортозамещения.

В качестве антикризисных мер предлагается упростить согласование и утверждение изменения сроков действия документов по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство, а также на ввод в эксплуатацию и размещение сведений в информационных системах, конкурсные процедуры и другие мероприятия.

В части жилищного строительства Правительство намерено продолжить поддержку ипотечных программ, а также субсидировать застройщикам процентные ставки по кредитам.

Затронув область ЖКХ, вице-премьер подчеркнул необходимость выплаты субсидий тем, чья плата за услуги превысила допустимый уровень. Принятая мера поможет людям оплатить ЖКУ.

«Для нас сфера ЖКХ — это тоже мощный драйвер развития и поддержания системы жизнеобеспечения страны. Прошу этим заниматься серьезно», — подчеркнул он, обращаясь к главам регионов и отметив прямую связь между уплатой ЖКУ и рисками срыва ремонтов и повышения аварийности жилья.