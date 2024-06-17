«Поддержка и хорошие весточки»: жена бойца СВО о том, что дает ей силы в быту

Год назад, в июне 2023 года, житель поселка Уруссу Александр Осоуленко подписал контракт с Министерством обороны России. Сейчас он участвует в специальной военной операции. Его супруга Ляйсан работает медсестрой в Уруссинской центральной районной больнице. Она рассказала о том, как справляется по хозяйству, пока муж сражается.

«Конечно, жизнь без супруга трудно назвать легкой, — сказала Ляйсан, — особенно в те моменты, когда стоит передо мной задача, которую он обычно решал одним махом. Но всё же обстоятельства закаляют человека, и я стараюсь демонстрировать силу и выдержку, которых он бы от меня ожидал. Нет ничего важнее для нас сейчас, чем поддержка и хорошие весточки».

«Мы с нетерпением ждем каждый его звонок, каждое сообщение. Эти минуты общения — настоящая отдушина для всех нас. Эмоции, радость, беспокойство — всё это сливается в единое ощущение, когда слышим его голос и понимаем, что он там, заботится о нас и о стране. А когда он приедет в следующий отпуск, мы, без сомнения, устроим ему настоящий праздник, наполненный его любимыми блюдами и теплыми объятиями», — добавила женщина.

Каждый свой день Ляйсан наполняет заботами о детях и бытовыми делами, стараясь сохранить дом в порядке и уюте. По словам мамы, сыновья скучают по отцу, но обсуждают с ней его героические поступки, и это придает им сил и гордости. Мальчики уделяют много внимания школьным занятиям и спорту, стараясь не подводить главу семейства.

Первый раз Александр приехал в отпуск через одиннадцать месяцев службы, и это был настоящий сюрприз для семьи. Он неожиданно появился на пороге дома — конечно, все были несказанно рады. Боец очень любит манты и пельмени, а на передовой их не приготовишь. И Ляйсан уверена: когда муж вернется домой после победы, они всей семьей будут праздновать эту долгожданную встречу за круглым столом, где будут манты и пельмени.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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