«Поддержка и развитие семей»: татарстанцев приглашают на фестиваль родословной

По случаю Дня семьи, любви и верности в Кабинете Министров Татарстана рассказали о фестивале родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез», который проходит с 2019 года под патронажем Государственного комитета РТ по архивному делу. За всё время его существования в нем приняли участие более 10 тыс. человек, рассказала председатель комитета Гульнара Габдрахманова.

«В настоящее время государством уделяется огромное внимание семьям, их поддержке и развитию. Современное поколение молодежи отличается от нас, оно более рациональное и прагматичное, ему важна безопасность и стабильность, ценно общественное мнение», — заявила Габдрахманова.

Она подчеркнула, что фестиваль в первую очередь направлен на сохранение и развитие родословных традиций, укрепление семейных связей и преемственности поколений, а также на привлечение интереса широкой общественности к истории Татарстана и семейной истории.

Седьмой по счету фестиваль родословной стартует уже в сентябре этого года. По словам Габдрахмановой, организаторы планируют отобрать минимум десять семей из каждого района республики на первый этап конкурса. То есть участвовать в этом году будут свыше 400 семей — почти втрое больше, чем в прошлом году.

Сам фестиваль проводится в три этапа: на муниципальном, зональном и республиканском уровнях. Те, кто занял первые три места, а также победители введенных в 2024 году новых номинаций — «Трудовая династия», «Поддержка семейных традиций», «Семья мира» получат денежные призы. На муниципальном этапе — 50 тыс. рублей, 40 тыс. рублей и 30 тыс. рублей за места с первого по третье соответственно. На зональном этапе — 100 тыс. рублей, 80 тыс. и 60 тыс., а на республиканском — 200 тыс. рублей, 175 тыс. и 150 тыс.

При этом на республиканском этапе предусмотрены упомянутые выше три новые номинации, за победу в которых участники получают по 100 тыс. рублей.

Участие в фестивале принимают семейные династии, объединяющие представителей нескольких поколений независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания.

«Некоторые семьи собирают родственников из других стран, чтобы принять участие в конкурсе, не говоря уж про различные города России», — заметила Габдрахманова.

Возрастных ограничений на фестивале также нет, за время его существования участие в нем принимали люди в возрасте от четырех месяцев до 93 лет.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.