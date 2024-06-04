«Поддержка есть всегда»: матери контрактников из РТ рассказали о помощи властей

Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной

После объявления о начале специальной военной операции многие семьи, проводившие своих мужчин, остались без надежного твердого плеча. Они нуждаются в помощи для решения самых разных вопросов, от бытовых до более серьезных жизненных ситуаций. Как поменялась жизнь семей военнослужащих-контрактников, рассказали их близкие из Мамадышского района РТ.

Алсу Шалафеева — мать-героиня, вырастила семерых детей. Один из сыновей участвует в специальной военной операции. На днях будет ровно 2 года, как он изъявил желание вступить в ряды контрактников. На сегодняшний день у солдата с позывным Панда имеется несколько государственных наград. Только вот приехать в отпуск и показать своей матери их пока не получается. Но сердце сына за маму спокойно, поскольку Алсу Шалафеева получает от района всю необходимую помощь.

«Со стороны района поддержка есть всегда. Дрова привозят, выдавали обувь, гигиенические принадлежности», — рассказала женщина.

Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной

Гульнур Халяпова также является матерью контрактника. После отправки сына в зону специальной военной операции, все дела по хозяйству легли на плечи 82-летней женщины. Каждый месяц к пенсионерке на помощь приходят волонтеры. Зимой они чистили территорию от снега, а летом помогают в садовых работах.

«Спасибо району, помогают! Волонтеры помогали мне снег почистить. Я сыну видео послали, его сослуживцы удивлялись, а где это так помогают семьям», — поделилась она.

Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной

К слову, в первые два месяца лета жители Татарстана, заключившие контракт с Министерством обороны РФ, получат 700 тысяч рублей. Раис Республики Рустам Минниханов увеличил выплату для желающих заключить контракт до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой Минобороны в 195 тысяч рублей. Общая сумма единовременной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом поддержки от городов, районов и предприятий Татарстана.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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