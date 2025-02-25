«Поддержка есть!»: семья из Пестречинского района получила 2,5 млн рублей на жилье

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Молодая многодетная семья Габитовых из села Старое Шигалеево Пестречинского района РТ обрела уютный дом благодаря государственной поддержке. В рамках программы помощи молодым семьям супруги получили субсидию в размере 2,5 млн рублей, что позволило им значительно снизить затраты на выплаты ипотечного кредита.

Документ, дающий право на получение выплаты, торжественно вручил семье глава района Раис Сулейманов. Он подчеркнул, что подобная поддержка – важный шаг для укрепления института семьи и создания комфортных условий для подрастающего поколения.

Регина и Ильдар Габитовы родом из Башкортостана, но однажды, побывав в Татарстане, решили связать свою судьбу с соседней республикой. Сначала они приобрели небольшую квартиру в Новом Шигалеево, где поселились с двумя детьми – Севилией и Саматом. Но со временем поняли, что семье требуется больше пространства.

Узнав о программе поддержки молодых семей, Регина обратилась в исполком, где их заявку одобрили. В этот же период у пары родился третий ребенок – сын Искандер, что дало им дополнительное преимущество в получении субсидии.

Осенью 2024 года семья переехала в просторный дом площадью 96 кв. м с уютной кухней-гостиной, тремя спальнями, санузлом и котельной. Теперь у каждого из детей есть свое пространство, а у родителей – уверенность в завтрашнем дне.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«В наше время приобрести жилье, особенно расширяться, непросто. Цены растут, кредиты – серьезная нагрузка. Поэтому мы рискнули, подали документы, и у нас все получилось! Главное – не бояться и знать, что такая поддержка есть», – заметила Регина.

Теперь у Габитовых новые планы: обустроить участок, поставить забор, построить баню, разбить грядки. Пока мать находится в декретном отпуске, она работает в Центре занятости в Пестрецах, а отец семейства трудится на складе медикаментов. Старшие дети уже посещают лицей «Прогресс».

Программа государственной поддержки молодых семей действует в Татарстане с 2006 года в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Она дает шанс многим семьям улучшить свои жилищные условия, обеспечивая стабильность и комфорт для будущего поколения.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

На сегодняшний день в районе еще шесть семей ожидают очереди на получение субсидии. Все желающие могут обратиться в исполком, где формируются списки претендентов.