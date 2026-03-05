Поддержка экспертов и 17 номинаций: в Казани стартовала медиапремия «Поток»

Фото: пресс-служба городской медиапремии «Поток»

В Казани стартовала II городская медиапремия «Поток» для молодежи. Конкурс объединит 17 номинаций и позволит участникам заявить о себе в медиасфере.

Подать заявку могут молодые авторы и специалисты в возрасте от 16 до 35 лет. Заявочная кампания проходит с 3 по 22 марта на сайте проекта.

Медиапремия задумывалась как площадка, где молодые представители медиа могут рассказать о своих достижениях, получить поддержку и признание за работу в рамках Казани.

В 2026 году проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также при поддержке Комитета по делам детей и молодежи и Управления культуры Казани. Создание условий для творческой самореализации молодежи соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба городской медиапремии «Поток»

К участию приглашаются специалисты по работе со СМИ и медиа, представители коммерческих и некоммерческих организаций, а также креативных индустрий – фотографы, дизайнеры, редакторы, копирайтеры, медиаменеджеры, операторы и другие молодые авторы.

Всего предусмотрено 17 номинаций по различным направлениям. Они делятся на индивидуальные и смешанные – участвовать могут как отдельные авторы, так и коллективы, даже если команда состоит из одного человека. Конкурсантов оценивают по конкретным работам. Главное условие – деятельность в медиасфере и наличие готовых проектов, созданных за последний год, с 1 января 2025 года по 22 марта 2026 года.

Материалы будет рассматривать экспертное жюри из разных регионов России. В предыдущие годы заявки оценивали представители Первого канала, «ВКонтакте», «Россия 1», «Россия 24», Российского союза молодежи, «Таврида.Арт» и других организаций.

Фото: пресс-служба городской медиапремии «Поток»

Конкурс проходит в несколько этапов: