Поддержка для предпринимателей: как получить деньги на развитие бизнеса без залога

Малый и средний бизнес столкнулся с рядом проблем из-за ограничений в связи с пандемией. Для того, чтобы предприниматели могли не только сохранить свой бизнес, но и развивать его, власти предложили комплекс мер. Банки также стремятся поддержать предпринимателей, разрабатывая свои продукты.

Портфель кредитов в Татарстане вырос на четверть

Чтобы сдержать эпидемию в России, в ноябре объявлялись нерабочие дни. В Татарстане были введены QR-коды, под действие которых, по данным Минэкономики республики, попали около 25 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сгладить последствия должны меры господдержки – гранты и льготные кредиты тем предприятиям, которые наиболее пострадали в период пандемии. Однако получить их могут не все – для этого нужно соответствовать определенным критериям и выполнить ряд условий, иначе помощь «обнуляется».

Бизнесмены в Татарстане в этом году активно используют заемные средства. По последней информации Банка России, в республике за первые 9 месяцев 2021 года малые и средние предприятия получили в банках кредиты на 240,8 млрд рублей – это на 41% больше, чем годом ранее. Портфель кредитов за год вырос на 23% – до 197,3 млрд рублей.

Банки рефинансировали предпринимателям кредиты на 22 млрд рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в целом в России темпы роста кредитования малого бизнеса сейчас на историческом максимуме. Этому помогли, в частности, и правительственные программы для малого и среднего бизнеса – предприниматели берут займы, чтобы сохранить и развить свой бизнес.

Банки на протяжении всего коронакризиса оказывали своевременную поддержку заемщикам через собственные программы, не раз отмечали представители ЦБ. Например, в период пандемии банки одобрили 2,4 тыс. заявок предпринимателей на реструктуризацию кредитов на общую сумму 22,2 млрд рублей, сообщало Минэко республики.

Одна из мер поддержки, которую предоставляют банки, – кредит без залога и поручителей.

Спрос предпринимателей на кредитование без обеспечения вырос в последние два года, подтверждает директор Дирекции развития малого бизнеса Ак Барс Банка Ольга Туманова.

Преимущество беззалогового кредита – скорость получения денег

Скорость выдачи кредитов без обеспечения высокая – от нескольких часов до нескольких дней, ведь банку не нужно оценивать залог. «При этом разница в ставке с классическим кредитом будет невелика и полностью компенсируется скоростью получения ответа и возможностью получить кредит без обеспечения», – сказала Туманова.

В Ак Барс Банке можно получить без залога от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок до двух лет. Деньги можно использовать на любые предпринимательские цели. Для этого не нужно посещать банк. Заявку можно подать удаленно – с компьютера или телефона, это займет не больше минуты. Решение будет принято в течение трех дней.

Для оформления потребуется минимум документов. Кроме заявки это паспорт руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя и выписка с расчетного счета или карточка 51-го счета из учетной системы за последние 6 полных месяцев.

Ставка – прозрачная, зависит от того как долго действует предприятие: если бизнесу более 3 лет – 15% годовых, если меньше – 16% годовых. Однако бизнес все же должен быть зарегистрирован хотя бы один год.

Ставки по кредитам могут вырасти

Деньги, полученные по кредиту без залога, предприниматели могут направить на покупку товаров и материалов, пополнение оборотных средств, покупку или ремонт оборудования, автотранспорта и многого другого.

«Наиболее актуален данный вид займов для сегмента микро- и малого бизнеса. У них, несмотря на достаточно устойчивое финансовое положение, чаще всего просто нет имущества, которое можно предоставить в залог. При этом средства на дальнейшее развитие, безусловно, нужны. Беззалоговый кредит в этом случае становится наиболее удобным вариантом, который позволяет обеспечивать дальнейшее развитие бизнеса», – полагает Туманова.

По статистике банка, в микро- и малом бизнесе самый востребованный размер кредита – до 3 млн рублей со сроком погашения задолженности до двух лет.

Эксперты отмечают, что, если сейчас есть потребность в деньгах для поддержки своего бизнеса, лучше не откладывать оформление кредита. Это связано с тем, что Банк России ужесточает денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку – от нее зависят и кредитные ставки для экономики. В этом году ЦБ уже несколько раз ее повышал, пытаясь бороться с инфляцией. Не исключается, что она будет расти и дальше, о чем не раз уведомляли представители Банка России.