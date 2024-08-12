Поддержка бойцов СВО и вопросы ЖКХ: автобусный марафон прибудет в Мензелинск

12 августа участники автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет» прибудут в Мензелинск. Его участниками станут кандидаты в депутаты от партии. Вместе с местными жителями они обсудят помощь военнослужащим в зоне СВО и их семьям, вопросы ЖКХ, сельского хозяйства и другие.

Встреча состоится в районном Доме культуры. Жители также смогут выдвинуть свои предложения, как улучшить жизнь родного района и республики.

В город прибудут глава Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, руководитель Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов. Также во встрече примет участие глава Мензелинского района Айдар Салахов. Модератором встречи выступит известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

«Смысл этих встреч в том, что каждый человек может задать действительно тот вопрос, который его интересует, — заявил Руслан Шигабуддинов. — Это не всегда какие-то удобные вопросы. Люди озвучивают те проблемы, которые их волнуют, связанные с инфраструктурой, развитием района. Прекрасно, когда есть такой прямой диалог между кандидатами в депутаты и татарстанцами».

Он подчеркнул, что приоритетной задачей сейчас является поддержка военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Кроме того, особого внимания заслуживают вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экономического развития республики. «Татарстан является одним из самых процветающих в плане экономики регионов. И этот темп, который есть у нашей республики, необходимо дальше наращивать», — полагает Шигабуддинов.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.