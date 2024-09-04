Поддержка бойцов, многодетных и экономики: клуб «Волга» о задачах нового созыва Госсовета

Заседание экспертного клуба «Волга» было посвящено миссии Государственного Совета Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное – не давать невыполнимых обещаний»

Заседание экспертного клуба «Волга» было посвящено миссии Государственного Совета Татарстана. Спикерами выступили кандидаты от разных политических партий и действующие депутаты.

Запросы большинства избирателей имеют федеральный характер, на что депутаты Госсовета РТ не могут повлиять, поэтому важно на месте кандидатов не давать невыполнимых обещаний и не заниматься популизмом, считает депутат Госсовета РТ шестого созыва Эдуард Шарафиев.

«Мы не должны обещать то, чего сделать не можем сделать ради получения политических дивидендов. Важно понимать, что депутат Госсовета не волшебник и не принимает решения по щелчку пальцев. Он – мостик от избирателя до институтов власти. Наша задача – не просто сотрясать воздух, а чтобы разные механизмы начинали работать и жизнь наших избирателей становилась все лучше и лучше», – отметил депутат.

По его словам, одной из ключевых задач Госсовета станет принятие бюджета республики в непростых экономических условиях.

Эдуард Шарафиев: «Сейчас в Татарстане выстроена системная работа по поддержке бойцов и их семей. Здесь парламент республики играет тоже важную роль» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельное внимание он уделил вопросу поддержки бойцов СВО и их семей.

«Сейчас в Татарстане выстроена системная работа по поддержке бойцов и их семей. Здесь парламент республики играет тоже важную роль. Мы предлагаем и принимаем решения об инструментах поддержки, благодаря которым мы не получаем негатива от семей, потому что они чувствуют внимание», – пояснил Шарафиев.

Еще одной важной задачей, которая будет стоять перед депутатами нового созыва, станет решение вопросов в сфере миграционной политики.

«Это сложный и важный вопрос, в решении которого парламент принимает активное участие. Мы понимаем, что без мигрантов не сможем обойтись, но и те моменты, где не отрегулирована их работа, приводят к определенному социальному напряжению. Важно точечно принимать нужные решения, чтобы не навредить экономике. Механизмы должны быть выстроены четко», – добавил спикер.

«Политическая культура в Татарстане значительно выросла»

В этом году предвыборная кампания прошла культурно и конструктивно, сообщил депутат Государственного Совета РТ Геннадий Глушков.

«Мы впервые на республиканском уровне провели кампанию очень аккуратно, взвешенно, без взаимной критики. Общеполитическая культура достаточно поднялась, хорошая тенденция. Это нравится и избирателям. Нет на политическом пространстве передряг, поиска компромата. Мы не испортили атмосферу. Идет конструктивная борьба программ», – пояснил он.

Геннадий Глушков: «Госсовету важно оставаться в тренде и обеспечивать стратегическое развитие региона с точки зрения законотворческой деятельности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан уже давно стал центром притяжения по разным направлениям, в том числе и инвестиционному, что обеспечило стремительный рост экономики региона. Новому созыву предстоит работать над дальнейшем развитием республики, искать прорывные проекты и идеи, считает Глушков.

«Речь идет о развитии как внутри России, так и на международном уровне. Нужно работать над новыми механизмами поддержки экономики Татарстана. Госсовету важно оставаться в тренде и обеспечивать стратегическое развитие региона с точки зрения законотворческой деятельности», – отметил спикер.

Он также подчеркнул важность поддержки бойцов СВО и их семей. По словам Глушкова, в это тяжелое время многонациональный народ России демонстрирует единство. «Когда мы встречаемся с участниками СВО, их семьями, не чувствуется агрессии и претензий. То есть общество с пониманием приняло эту задачу и готово идти до конца», – заключил депутат.

Дети войны и поддержка многодетных семей

Еще одной темой для обсуждения нового созыва Госсовета РТ станет вопрос, связанный с детьми войны, считает депутат Госсовета РТ Александр Комисаров.

«Уже два созыва мы плотно работаем с парламентом над законом, касающимся детей войны. Многие субъекты уже пришли к этому, но в Татарстане принять это решение пока не можем», – сообщил он.

Александр Комисаров: «Актуальной темой в год семьи станет и поддержка многодетных семей в республике» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, сложной задачей для нового созыва видится внесение корректив в «Стратегию развития Татарстана 2030». Документ и так уже претерпел правки в связи со стремительно меняющейся обстановкой в мире, но впереди еще много работы по этому направлению, полагает Комисаров.

«Актуальной темой в год семьи станет и поддержка многодетных семей в республике. Думаю, что женщины, которые рожают нескольких детей, были бы счастливы, если бы они получали земельные участки или сертификаты на медицинские процедуры. Думаю, мы, как парламент, можем эту тему раскачивать», – продолжил он.

Важно будет поработать и над законодательством в сфере индивидуального жилищного строительства, которое становится в стране все более популярным. Особенно критичными стали вопросы доступности инфраструктуры: школ, детских садов, дорог, заключил Комисаров.

«Задача – обеспечить быструю коммуникацию между избирателем и федеральным центром»

Депутатам Госсовета РТ нового созыва предстоит стать инструментом коммуникации между избирателями и разными уровнями власти, в том числе и на федеральном уровне, заявила предприниматель Роза Гайнутдинова.

Роза Гайнутдинова: «Я вижу связку между муниципальной властью, Госсоветом и Государственной Думой. Важно ускорять и налаживать это взаимодействие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я вижу связку между муниципальной властью, Госсоветом и Государственной Думой. Важно ускорять и налаживать это взаимодействие. В ходе предвыборной кампании я увидела, что не всегда муниципальные депутаты могут достучаться со своими запросами до федерального уровня», – заявила она.

По ее словам, важен индивидуальный подход к каждому избирателю. Таким образом у них разгорается еще больший интерес к выборам и деятельности депутатов. К тому же, такой метод позволит обеспечить очень высокую явку.

«Важно, что работа на выборах строится прозрачно»

Текущая кампания проходит без нарушений с хорошо выстроенной работой со стороны Центризбиркома Татарстана, подвел итог дискуссии модератор заседания, политический консультант, генеральный‌ директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

Владимир Кутилов: «Сегодня мы получили подтверждение, что мысли, вопросы, миссии и цели лежат в поле интересов граждан, вне зависимости от того, как места в парламенте распределятся между политическими партиями» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, что работа выстроена конструктивно, прозрачно и понятно уже не первый год. Осталось буквально несколько дней, в понедельник мы увидим результат. Победителем в любом случае станет избиратель Татарстана. Сегодня мы получили подтверждение, что мысли, вопросы, миссии и цели лежат в поле интересов граждан, вне зависимости от того, как места в парламенте распределятся между политическими партиями», – заключил Кутилов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.