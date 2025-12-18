«Поддержка бойцам»: школьница из Нижнекамска учит плести браслеты выживания для СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мастер-класс на понятном для детей языке провела в Нижнекамске 10-летняя волонтер Дарина Эргашева. Юная активистка организовала занятие для своих одноклассников – учеников 4 класса школы №19, где показала, как плести браслеты выживания, и объяснила, для чего они нужны.

Дарина уверенно работает с паракордом: этот браслет она ранее сплела сама. Теперь решила передать навык сверстникам. На занятии девочка пошагово объясняла процесс плетения и помогала каждому разобраться в последовательности движений.

Дарина Эргашева состоит в волонтерской группе «Добрые сердца» вместе с родителями. Семья регулярно участвует в гуманитарной работе: плетут браслеты выживания, изготавливают сухие души, маскировочные сети и другую помощь для бойцов.

По словам организаторов, формат «ребенок – ребенку» оказался особенно эффективным. Когда сверстник объясняет сверстнику, дети быстрее находят общий язык и легче усваивают материал. Каждая пара рук, отмечают волонтеры, – это реальная поддержка для бойцов, о чем регулярно приходит обратная связь с передовой.

Мастер-класс вызвал у школьников живой интерес. Многие быстро поняли принцип плетения и уже через десять минут смогли сделать свой первый браслет выживания. Ребята отмечали, что сначала было непросто, но благодаря объяснениям все начало получаться.

Волонтерская группа «Добрые сердца» регулярно проводит выездные мастер-классы в детских садах и школах. Такая работа помогает вовлекать все больше людей в гуманитарную деятельность и является важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.