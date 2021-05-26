Поддержать участника от Татарстана в конкурсе «Российское дерево года» можно до 1 августа

Голосование в ежегодном международном конкурсе «Европейское дерево года» продлится до 1 августа. Участник от Татарстана — «Ель Долгой Поляны», произрастающая в государственном природном заказнике,

сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Также в конкурсе участвуют Шаляпинская ель, Царица дюнных песков, Старожил баварского леса, Веденская липа, Сосна острова влюбленных, Царский дуб, кедр «Шесть братьев», Печорский патриарх, Тополь графа Панина, Васнецовская липа и другие уникальные исторические природные раритеты.

Организатор конкурса — некоммерческое партнерство стратегический альянс «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

Проголосовать можно на сайте www.rosdrevo.ru.