«Подделывал иностранную валюту и сбывал»: в Казани вынесли приговор фальшивомонетчику

Сегодня в Вахитовском суде Казани огласили приговор фальшивомонетчику Джамалу Искандарову. Его обвиняли в пяти эпизодах хранения и сбыта поддельных денег.

По версии следствия, Джамал занимался хранением и сбытом поддельной иностранной валюты в составе группы лиц. Однако в суде его дело рассматривается отдельно от пособников. Преступная группа сбывала поддельные доллары в период с июля по сентябрь 2024 года.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Джамалу Искандарову 45 лет, не женат, есть ребенок. Он гражданин Российской Федерации, однако какое-то время проживал в Турции. В зал суда он был доставлен под конвоем. С момента своего задержания в марте 2025 года Искандаров содержался под стражей. Он даже успел обновить паспорт в СИЗО.

Суд постановил признать его виновным только по части эпизодов. От наказания по одному из эпизодов его освободили. Не нашлось достаточно доказательств его вины. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также Искандарова обязали выплатить 39 тыс. рублей в счет процессуальных издержек. Приговором он явно остался недоволен. После процесса он сразу начал обсуждать что-то с защитником. Адвокат же, в свою очередь, еще перед процессом предупредила, что в случае, если приговор не устроит клиента, его будут обжаловать.