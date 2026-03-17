Подбор лечения – это задача команды: Казань примет форум кардиологов и кардиохирургов

С 18 по 19 марта в казанском ИТ-парке пройдет V Образовательный форум «Сердечная команда». О программе мероприятия сегодня рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

В форуме примут участие около 400 специалистов: кардиологи, кардиохирурги, врачи рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, анестезиологи-реаниматологи и терапевты. Среди участников – ведущие эксперты федеральных центров России и стран СНГ.

«Сердечно-сосудистые заболевания остаются самыми распространенными среди всех патологий. Очевидно, что поиск подходов к выявлению факторов риска, самого заболевания и лечению остается актуальным. Тема будет актуальной долго: потому что растет продолжительность жизни и число пациентов, но в то же время улучшается диагностика ранних стадий», – рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.

Название форума отражает командный подход в лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом случае с пациентом работает триумвират – кардиолог, кардиохирург, а также специалист рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. К слову, во всех ведущих клиниках Татарстана принята организация оказания медпомощи на основе принятия командных решений.

В этом году форум посвящен коронарной (ишемической) болезни сердца – заболеванию артерий, кровоснабжающих сердечную мышцу. Патология может приводить к стенокардии и инфаркту.

«Коронарная болезнь – лидер в общей системе болезней системы кровообращения и лидер в смертности. 19% всех пациентов с сердечными патологиями страдают ишемической болезнью сердца. В 2024 году от ишемической болезни умерли 53,5% пациентов», – рассказал заведующий кафедрой кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии КГМА Ильдар Абдульянов.

Одним из методов лечения патологии является коронарное шунтирование. В среднем за год российские медики выполняют 37 тысяч подобных операций. В 2024 году в Татарстане их было 1300. С каждым годом количество увеличивается, отметил Абдульянов.

«Благодаря активному применению метода коронарного шунтирования снизилось количество осложнений. Человек быстро возвращается в социальную среду, не теряет качество жизни и восстанавливает свою трудоспособность», – рассказал доктор.

Узнаваемость конференции растет из года в год. Количество участников форума также увеличивается.

«Главные внештатные специалисты из регионов РФ приезжают, чтобы поделиться опытом. Они также узнают новые методики. Много вопросов у них возникает по поводу пациентов высокого хирургического риска, где междисциплинарное взаимодействие играет большую роль», – отметил главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава РТ Булат Шарафутдинов.

Врачи из Казахстана поделятся опытом новых операций – баллонной ангиопластики с лекарственным покрытием, направленной на снижение числа устанавливаемых стентов.

На форуме будут и молодые врачи, некоторые из них еще определяются со своей специальностью. Они смогут присутствовать на обсуждениях опытных коллег и и посетить мастер-классы специалистов ведущих федеральных центров.

«По опыту прошлых форумов мы заметили, что в зале идут жаркие дискуссии. Специалисты делятся опытом и узнают новые методики, а у пациентов растут шансы быть здоровыми. Взаимный обмен новостями, практикой очень важен с точки зрения профессионального роста», – уверена Зульфия Ким.