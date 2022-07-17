news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Религия
17 июля 2022  15:00

«Подбираем в хадж врачей с опытом, но они также должны читать намаз»

Хадж – тяжелое испытание для паломников, и здоровье некоторых иногда не выдерживает. «Миллиард.Татар» поговорил с начальником местного медпункта Рамилем Хисамовым и выяснил, с какими недугами чаще всего сталкиваются хаджии, что за врачи едут в хадж и нужно ли им для этого проходить особую подготовку.

news_top_970_100

Хадж – тяжелое испытание для паломников, и здоровье некоторых иногда не выдерживает

Фото: © «Татар-информ»

«Один день реанимации стоил примерно 38 тысяч рублей»

— Расскажите, а откуда татарстанские врачи здесь, в хадже?

— Врачей нам предоставляет Правительство Татарстана. Хотим выразить им за это большую благодарность. Также каждый год выделяются медикаменты: в этом году – более 800 тысяч. 

На 10 врачей оплачиваются командировочные – их поездка в хадж. По возвращении, конечно, сохраняются рабочие места. Подобного нет нигде, кроме Татарстана. 

К нам приходят, хотят перенимать опыт, но у других регионов подобное сделать пока не получается. 

— А какие здесь врачи? И какие у них специальности? 

— В этом году у Татарстана квота здесь составляет 810 паломников, и это она еще обрезанная наполовину. Каждый год обрезают: раньше было около 1900 человек. 

Из врачей, насколько я знаю, двое – кандидаты медицинских наук, один доцент, и один заслуженный врач Татарстана. Остальные врачи высшей и первой категорий. Мы с Минздравом подбираем врачей с опытом. Ко всему прочему, они, конечно, должны читать намаз.

— То есть они должны практиковать веру?  

— Да. Или чтобы у них хотя бы было теоретическое знание о хадже. Нам квоту дает Саудовская Аравия, и мы совместно подбираем врачей в течение 1,5-2 месяцев.

Мы их учим относительно религии и того, как себя вести. Ведь если здесь что-то пропустить – будут штрафы. 

Еще нам дают много медикаментов. Какие взять – решаем мы с врачами. То есть каждый год одни и те же медикаменты мы не берем, смотрим на обстоятельства, сезон и количество людей. 

— А в связи с ковидом вы брали новые лекарства? 

— Да, конечно. Но мы не имеем права лечить ковид. Если он обнаруживается, то пациента сразу отправляем в госпиталь. Кстати, во время хаджа в Саудовской Аравии до трех месяцев бесплатное медицинское обслуживание. 

«Несколько лет назад здесь лежали больные, и один день реанимации стоил примерно 38 тысяч рублей. Это очень дорого»

Фото: © «Татар-информ»

— Это для тех, кто заболел? 

 Для всех, кто заболел, не только ковидом. Это очень хорошо. Раньше мы страховали паломников, но так еще лучше. Если появляется острая патология или, может, сердечные патологии и так далее, здесь оказывают полноценную медицинскую помощь. Денег, соответственно, не требуют. А цены на медицинские услуги здесь очень высокие.

Например, несколько лет назад здесь лежали больные, и один день реанимации стоил примерно 38 тысяч рублей. Это очень дорого. Кстати, бесплатное обслуживание не только для россиян, а для всех паломников. 

«У нас врачи спят по 1,5-2 часа»

— Расскажите, как вы добираетесь сюда?

— У нас есть наземный путь: Казань – Москва – Стамбул. И из Стамбула автобус. Мы приехали прямым рейсом Казань – Стамбул. И оттуда в Джидду. Наземный путь, конечно, бывает сложным, он занимает двое суток. 

— И в этом году был наземный путь? 

— Да, конечно. 

— А сколько врачей поехало?

— Шесть врачей. Прямым маршрутом у нас поехало четыре врача.  

— Это на всех паломников? 

— На одну гостиницу. Организованы две гостиницы и с ними два медпункта. В одном примерно 250 человек, во втором 180. Они функционируют круглосуточно. Нет такого, что «Доктор должен спать. Доктор должен отдыхать». Врачи работают посменно по 12 часов. Ненормированные рабочие дни.

Мина, Муздалифа и Арафат – самые тяжелые дни. Врачи спят 1,5-2 часа и снова приступают к работе.  

Здесь двойная нагрузка, если не тройная. Когда у меня спрашивают о том, насколько тяжело, я говорю, что стоит взять нагрузку дома, в России, и умножить ее на 10. 

— На что чаще всего жалуются? 

— Чаще всего заболевания верхних дыхательных путей.

— Из-за кондиционеров? 

— Не только. Я каждый год говорю о том, что нельзя пить холодную воду. Ее везде раздают – и в дороге, и в машине.

Второе – холодный пол вокруг Каабы и внутри Запретной мечети. Третье – кондиционер. Если бы люди прислушивались и осторожнее относились к этим трем вещам, не было бы проблем. Лучше ведь всегда предупредить, чем лечить. В какие-то годы я так и шутил: «Есть желание заболеть? Пейте холодную воду и ходите босиком». Но и это не срабатывало. До людей доходит, увы, слишком поздно. 

«Есть желание заболеть? Пейте холодную воду и ходите босиком»

Фото: © «Татар-информ»

— То есть это такой совет от вас для паломников? 

— Да, нужно чтобы они помнили эти три вещи. Но каждый год повторяется одно и то же. Мы же так созданы! 

— Про обувь можете объяснить подробнее?  

— Большая проблема — это неправильный подбор обуви. Мозоли гноятся. Перед хаджем надо обязательно заняться подбором хорошей обуви. Если человек купил ее в России, он должен носить ее там, чтобы ноги привыкли и мозоль не появилась. 

Здесь во время ихрама нельзя надевать носки, но после ихрама надо обязательно это делать, потому что ноги натирает. Примерно 15-20 процентов людей здесь беспокоят мозоли. 

Также бывает пневмония.

Мы делаем обходы по палаткам, поэтому у нас все под контролем. Я уже 18 лет работаю, и никогда за это время не было такого, чтобы паломники оставались в клиниках Саудовской Аравии. А так у нас было и шунтирование, и переломы. 

Хотел бы подчеркнуть, что есть договор, соответственно которому инсулинозависимые не могут поехать в хадж. Они подписывают бумагу о том, что у них нет сахарного диабета.

Вторая «запретная» категория – беременные. Вне зависимости от срока. Третья – люди с психическими заболеваниями. Четвертая группа – туберкулезные заболевания. К сожалению, все, кроме людей с туберкулезными заболеваниями, приезжают. Они не знают, куда едут. У них же должен быть полноценный сон, отдых. А это здесь отсутствует, организм переносит большой стресс. Но они все равно подписывают договор.

— И как они? Выдерживают в итоге? 

— Для диабетиков у нас есть портативный холодильник, но мы не даем гарантию, что у них сохранится инсулин. На основании договора мы не имеем права их взять, и есть шанс, что инсулин не будет храниться должным образом. Так что риски высокие. 

«В этом хадже есть инсулинозависимые и беременные»

— А в этом хадже есть люди с такого рода заболеваниями? 

— В этом хадже есть инсулинозависимые и беременные. Есть даже те, у кого имеются психические заболевания. 

— Но все равно эти люди под особым присмотром? 

 Да, именно так. 

Есть еще и те, у кого хронические заболевания. Кто-то перенес инсульт, у кого-то гипертонические болезни. И они свои лекарства не берут, оставляют дома! Но паломник же не просто идет в соседнюю деревню или город.

У нас до Казани 7-8 тысяч километров. И если люди берут лекарства, прописанные участковым врачом, то все хорошо. Но бывает такое, что не берут. 

«Наши лекарства предназначены только для наших регионов и наших паломников. Но мы принимаем всех, потому что это врачебная обязанность»

Фото: © «Татар-информ»

— А из других регионов обращаются? 

— Наши лекарства предназначены только для наших регионов и наших паломников. Но мы принимаем [всех], потому что это врачебная обязанность. Если мы видим человека без сознания, то мы просто обязаны оказать помощь. 

Но в любой компании есть свои врачи. Более того, мы консультируем других врачей, потому что у них только узкие специалисты. У нас же есть терапевт, хирург, гинеколог, невролог, инфекционист. 

Можно полноценную медкомиссию пройти  (смеется). 

У нас здесь и психиатр есть. Они, конечно, не командированные врачи, а приехали по программе. 

Мы консультируем других паломников. Иначе никак – мы же мусульмане, должны друг другу помогать. У нас много специалистов с узким направлением.  

Большинство врачей после первого раза остаются. Кто уже шестой, кто восьмой раз был в хадже. Они знают порядок, что и как делать. Также мы берем молодых врачей, которых ставим к опытным. 

Я говорю: «С оценкой «3» поедете в хадж и с оценкой «5» вернетесь». Все может быть плохо, если человек психологически настраивает себя на это. Я слышал, что врачи говорят, что в этом году будет тяжело. 

Я уже 18 лет работаю. Людей в этом году в хадж приехало намного меньше. Очень много пустых мест в палатках, на горе Арафат относительно свободно. В этом году самый легкий хадж! 

Я говорю врачам, которые сюда приезжают, чтобы они оставили свои амбиции таможенным органам Российской Федерации. Здесь пациенты разные бывают, могут и ругаться. А они не должны, не имеют права. Все их слова, все сказанное ими, потом обязательно зачтется, в том числе и грубости.

«Людей в этом году в хадж приехало намного меньше. Очень много пустых мест в палатках»

Фото: © «Татар-информ»

Паломников неспроста распределяют. Чтобы молодежь была в одной комнате, а взрослые в другой. Это делается, чтобы не было распрей. Если молодой включит кондиционер, взрослый тут же его отключает. Сразу появляется недовольство. А здесь даже думать нельзя плохо о человеке. Если дурные мысли в голове – это запишется. 

Я сам теолог, исламский институт закончил, поэтому говорю с точки зрения религии.

«Здание разрушилось, но нас спас Аллах»

— Даже плохие мысли?

— Да, никаких плохих мыслей… Поэтому всегда говорю врачам: «Думайте, куда вы идете!» Были случаи, что они отказывались. Говорили, что не смогут выдержать. Потому что нужна полная отдача. 

Я набираю врачей в России, опираясь на отзывы от пациентов. Собираю источники, в которых говорят об этом враче. Как он относится к больным? Ведь если плохо, то зачем здесь такой врач? 

— Рейтинг составляете? 

— Да, ведь с ними нужно работать. Если команда хорошая, сплоченная, то в нее не сможет пробраться шайтан. Если же врач смену закончил и говорит, что теперь пусть другой работает… Здесь такого быть не должно.

Кому-то часа сна хватает, а кому-то двух. И как проснутся – бегут опять на работу. Это единство. 

— Командный дух?

 Да. И от этого самому приятно работать. 

— А сколько раз вы в хадже были? 

— 18 раз. 

— А свой первый хадж вы помните? Как он прошел? 

 Меня отправили из Российского исламского института. Всего отправили пять автобусов, в группе было 250 человек. Было очень тяжело, тогда была война. Мы ехали через Иран и Ирак. Дорога заняла 8,5 суток. У людей опухали ноги. 

Начальник местного медпункта Рамиль Хисамов

Фото: © «Татар-информ»

На пятый день мы зашли читать намаз. Я попросил водителей автобусов немного отъехать от остановки. Хотел сделать сюрприз паломникам. 

Они выходят, а автобусов нет. Они, естественно, удивляются и пугаются. Но все были готовы идти пешком. 

 Вы были единственным врачом? 

 Да, как врач я был один. Тогда было 3800 человек. И всего два врача. Было тяжело работать. Там нет сна. Если сейчас у врачей нет сна во время Мины, Муздалифы и Арафата, то тогда мы просто не спали. 

Мне запомнилось, что в каком-то году был потоп. Мы здесь плавали.  

Еще был другой случай. Мы были с женой в отеле, опаздывали на намаз, я даже не вспомню сейчас, на какой. Жена пока собирается, пока одно, другое, и мы опоздали на семь минут. И нас Аллах спас – здание разрушилось. 

В гостиницу добавляли этажи, а фундамент слабый. Было очень много жертв. Мы бы остались шахидами. 

— Вы сказали, что вы теолог, а расскажите еще чуть подробнее о себе. 

 Я и медик, и теолог. У нас есть Ассоциация медработников-паломников «Авиценна». Мы зарегистрированы при министерстве Российской Федерации, у нас есть устав. Согласно ему, у нас есть возможность учить паломников, подготавливать их морально и физически. 

Можем работать по линии Правительства и по линии Минздрава. Я сам являюсь одним из двух президентов этой ассоциации. В ближайшее время мы хотим расширяться. 

Башкирские врачи не знали о нас, и мы будем открывать филиал в Уфе. Там много мусульман. 

Вообще там очень много вопросов. В Татарстане же очень много открылось молельных комнат для мусульман и для христиан в клиниках. И не только для врачей, но и для больных. Я говорил с уфимской группой, они рассказывают, что у них такого нет. Этот вопрос очень актуален для них.

milliard.tatar

#хадж
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100