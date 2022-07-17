«Подбираем в хадж врачей с опытом, но они также должны читать намаз»

Хадж – тяжелое испытание для паломников, и здоровье некоторых иногда не выдерживает. «Миллиард.Татар» поговорил с начальником местного медпункта Рамилем Хисамовым и выяснил, с какими недугами чаще всего сталкиваются хаджии, что за врачи едут в хадж и нужно ли им для этого проходить особую подготовку.

Хадж – тяжелое испытание для паломников, и здоровье некоторых иногда не выдерживает Фото: © «Татар-информ»

«Один день реанимации стоил примерно 38 тысяч рублей»

— Расскажите, а откуда татарстанские врачи здесь, в хадже?



— Врачей нам предоставляет Правительство Татарстана. Хотим выразить им за это большую благодарность. Также каждый год выделяются медикаменты: в этом году – более 800 тысяч.



На 10 врачей оплачиваются командировочные – их поездка в хадж. По возвращении, конечно, сохраняются рабочие места. Подобного нет нигде, кроме Татарстана.



К нам приходят, хотят перенимать опыт, но у других регионов подобное сделать пока не получается.



— А какие здесь врачи? И какие у них специальности?



— В этом году у Татарстана квота здесь составляет 810 паломников, и это она еще обрезанная наполовину. Каждый год обрезают: раньше было около 1900 человек.

Из врачей, насколько я знаю, двое – кандидаты медицинских наук, один доцент, и один заслуженный врач Татарстана. Остальные врачи высшей и первой категорий. Мы с Минздравом подбираем врачей с опытом. Ко всему прочему, они, конечно, должны читать намаз.



— То есть они должны практиковать веру?



— Да. Или чтобы у них хотя бы было теоретическое знание о хадже. Нам квоту дает Саудовская Аравия, и мы совместно подбираем врачей в течение 1,5-2 месяцев.



Мы их учим относительно религии и того, как себя вести. Ведь если здесь что-то пропустить – будут штрафы.



Еще нам дают много медикаментов. Какие взять – решаем мы с врачами. То есть каждый год одни и те же медикаменты мы не берем, смотрим на обстоятельства, сезон и количество людей.



— А в связи с ковидом вы брали новые лекарства?



— Да, конечно. Но мы не имеем права лечить ковид. Если он обнаруживается, то пациента сразу отправляем в госпиталь. Кстати, во время хаджа в Саудовской Аравии до трех месяцев бесплатное медицинское обслуживание.

«Несколько лет назад здесь лежали больные, и один день реанимации стоил примерно 38 тысяч рублей. Это очень дорого» Фото: © «Татар-информ»

— Это для тех, кто заболел?



— Для всех, кто заболел, не только ковидом. Это очень хорошо. Раньше мы страховали паломников, но так еще лучше. Если появляется острая патология или, может, сердечные патологии и так далее, здесь оказывают полноценную медицинскую помощь. Денег, соответственно, не требуют. А цены на медицинские услуги здесь очень высокие.

Например, несколько лет назад здесь лежали больные, и один день реанимации стоил примерно 38 тысяч рублей. Это очень дорого. Кстати, бесплатное обслуживание не только для россиян, а для всех паломников.

«У нас врачи спят по 1,5-2 часа»

— Расскажите, как вы добираетесь сюда?



— У нас есть наземный путь: Казань – Москва – Стамбул. И из Стамбула автобус. Мы приехали прямым рейсом Казань – Стамбул. И оттуда в Джидду. Наземный путь, конечно, бывает сложным, он занимает двое суток.



— И в этом году был наземный путь?



— Да, конечно.



— А сколько врачей поехало?



— Шесть врачей. Прямым маршрутом у нас поехало четыре врача.



— Это на всех паломников?



— На одну гостиницу. Организованы две гостиницы и с ними два медпункта. В одном примерно 250 человек, во втором 180. Они функционируют круглосуточно. Нет такого, что «Доктор должен спать. Доктор должен отдыхать». Врачи работают посменно по 12 часов. Ненормированные рабочие дни.



Мина, Муздалифа и Арафат – самые тяжелые дни. Врачи спят 1,5-2 часа и снова приступают к работе.

Здесь двойная нагрузка, если не тройная. Когда у меня спрашивают о том, насколько тяжело, я говорю, что стоит взять нагрузку дома, в России, и умножить ее на 10.



— На что чаще всего жалуются?



— Чаще всего заболевания верхних дыхательных путей.



— Из-за кондиционеров?



— Не только. Я каждый год говорю о том, что нельзя пить холодную воду. Ее везде раздают – и в дороге, и в машине.



Второе – холодный пол вокруг Каабы и внутри Запретной мечети. Третье – кондиционер. Если бы люди прислушивались и осторожнее относились к этим трем вещам, не было бы проблем. Лучше ведь всегда предупредить, чем лечить. В какие-то годы я так и шутил: «Есть желание заболеть? Пейте холодную воду и ходите босиком». Но и это не срабатывало. До людей доходит, увы, слишком поздно.

«Есть желание заболеть? Пейте холодную воду и ходите босиком» Фото: © «Татар-информ»

— То есть это такой совет от вас для паломников?



— Да, нужно чтобы они помнили эти три вещи. Но каждый год повторяется одно и то же. Мы же так созданы!



— Про обувь можете объяснить подробнее?



— Большая проблема — это неправильный подбор обуви. Мозоли гноятся. Перед хаджем надо обязательно заняться подбором хорошей обуви. Если человек купил ее в России, он должен носить ее там, чтобы ноги привыкли и мозоль не появилась.



Здесь во время ихрама нельзя надевать носки, но после ихрама надо обязательно это делать, потому что ноги натирает. Примерно 15-20 процентов людей здесь беспокоят мозоли.



Также бывает пневмония.



Мы делаем обходы по палаткам, поэтому у нас все под контролем. Я уже 18 лет работаю, и никогда за это время не было такого, чтобы паломники оставались в клиниках Саудовской Аравии. А так у нас было и шунтирование, и переломы.



Хотел бы подчеркнуть, что есть договор, соответственно которому инсулинозависимые не могут поехать в хадж. Они подписывают бумагу о том, что у них нет сахарного диабета.



Вторая «запретная» категория – беременные. Вне зависимости от срока. Третья – люди с психическими заболеваниями. Четвертая группа – туберкулезные заболевания. К сожалению, все, кроме людей с туберкулезными заболеваниями, приезжают. Они не знают, куда едут. У них же должен быть полноценный сон, отдых. А это здесь отсутствует, организм переносит большой стресс. Но они все равно подписывают договор.



— И как они? Выдерживают в итоге?



— Для диабетиков у нас есть портативный холодильник, но мы не даем гарантию, что у них сохранится инсулин. На основании договора мы не имеем права их взять, и есть шанс, что инсулин не будет храниться должным образом. Так что риски высокие.

«В этом хадже есть инсулинозависимые и беременные»

— А в этом хадже есть люди с такого рода заболеваниями?



— В этом хадже есть инсулинозависимые и беременные. Есть даже те, у кого имеются психические заболевания.



— Но все равно эти люди под особым присмотром?



— Да, именно так.



Есть еще и те, у кого хронические заболевания. Кто-то перенес инсульт, у кого-то гипертонические болезни. И они свои лекарства не берут, оставляют дома! Но паломник же не просто идет в соседнюю деревню или город.



У нас до Казани 7-8 тысяч километров. И если люди берут лекарства, прописанные участковым врачом, то все хорошо. Но бывает такое, что не берут.

«Наши лекарства предназначены только для наших регионов и наших паломников. Но мы принимаем всех, потому что это врачебная обязанность» Фото: © «Татар-информ»

— А из других регионов обращаются?



— Наши лекарства предназначены только для наших регионов и наших паломников. Но мы принимаем [всех], потому что это врачебная обязанность. Если мы видим человека без сознания, то мы просто обязаны оказать помощь.



Но в любой компании есть свои врачи. Более того, мы консультируем других врачей, потому что у них только узкие специалисты. У нас же есть терапевт, хирург, гинеколог, невролог, инфекционист.



Можно полноценную медкомиссию пройти (смеется).



У нас здесь и психиатр есть. Они, конечно, не командированные врачи, а приехали по программе.



Мы консультируем других паломников. Иначе никак – мы же мусульмане, должны друг другу помогать. У нас много специалистов с узким направлением.



Большинство врачей после первого раза остаются. Кто уже шестой, кто восьмой раз был в хадже. Они знают порядок, что и как делать. Также мы берем молодых врачей, которых ставим к опытным.



Я говорю: «С оценкой «3» поедете в хадж и с оценкой «5» вернетесь». Все может быть плохо, если человек психологически настраивает себя на это. Я слышал, что врачи говорят, что в этом году будет тяжело.



Я уже 18 лет работаю. Людей в этом году в хадж приехало намного меньше. Очень много пустых мест в палатках, на горе Арафат относительно свободно. В этом году самый легкий хадж!



Я говорю врачам, которые сюда приезжают, чтобы они оставили свои амбиции таможенным органам Российской Федерации. Здесь пациенты разные бывают, могут и ругаться. А они не должны, не имеют права. Все их слова, все сказанное ими, потом обязательно зачтется, в том числе и грубости.

«Людей в этом году в хадж приехало намного меньше. Очень много пустых мест в палатках» Фото: © «Татар-информ»

Паломников неспроста распределяют. Чтобы молодежь была в одной комнате, а взрослые в другой. Это делается, чтобы не было распрей. Если молодой включит кондиционер, взрослый тут же его отключает. Сразу появляется недовольство. А здесь даже думать нельзя плохо о человеке. Если дурные мысли в голове – это запишется.



Я сам теолог, исламский институт закончил, поэтому говорю с точки зрения религии.

«Здание разрушилось, но нас спас Аллах»

— Даже плохие мысли?



— Да, никаких плохих мыслей… Поэтому всегда говорю врачам: «Думайте, куда вы идете!» Были случаи, что они отказывались. Говорили, что не смогут выдержать. Потому что нужна полная отдача.



Я набираю врачей в России, опираясь на отзывы от пациентов. Собираю источники, в которых говорят об этом враче. Как он относится к больным? Ведь если плохо, то зачем здесь такой врач?



— Рейтинг составляете?



— Да, ведь с ними нужно работать. Если команда хорошая, сплоченная, то в нее не сможет пробраться шайтан. Если же врач смену закончил и говорит, что теперь пусть другой работает… Здесь такого быть не должно.



Кому-то часа сна хватает, а кому-то двух. И как проснутся – бегут опять на работу. Это единство.



— Командный дух?



— Да. И от этого самому приятно работать.



— А сколько раз вы в хадже были?



— 18 раз.



— А свой первый хадж вы помните? Как он прошел?



— Меня отправили из Российского исламского института. Всего отправили пять автобусов, в группе было 250 человек. Было очень тяжело, тогда была война. Мы ехали через Иран и Ирак. Дорога заняла 8,5 суток. У людей опухали ноги.

Начальник местного медпункта Рамиль Хисамов Фото: © «Татар-информ»

На пятый день мы зашли читать намаз. Я попросил водителей автобусов немного отъехать от остановки. Хотел сделать сюрприз паломникам.



Они выходят, а автобусов нет. Они, естественно, удивляются и пугаются. Но все были готовы идти пешком.



— Вы были единственным врачом?



— Да, как врач я был один. Тогда было 3800 человек. И всего два врача. Было тяжело работать. Там нет сна. Если сейчас у врачей нет сна во время Мины, Муздалифы и Арафата, то тогда мы просто не спали.



Мне запомнилось, что в каком-то году был потоп. Мы здесь плавали.



Еще был другой случай. Мы были с женой в отеле, опаздывали на намаз, я даже не вспомню сейчас, на какой. Жена пока собирается, пока одно, другое, и мы опоздали на семь минут. И нас Аллах спас – здание разрушилось.



В гостиницу добавляли этажи, а фундамент слабый. Было очень много жертв. Мы бы остались шахидами.



— Вы сказали, что вы теолог, а расскажите еще чуть подробнее о себе.



— Я и медик, и теолог. У нас есть Ассоциация медработников-паломников «Авиценна». Мы зарегистрированы при министерстве Российской Федерации, у нас есть устав. Согласно ему, у нас есть возможность учить паломников, подготавливать их морально и физически.



Можем работать по линии Правительства и по линии Минздрава. Я сам являюсь одним из двух президентов этой ассоциации. В ближайшее время мы хотим расширяться.



Башкирские врачи не знали о нас, и мы будем открывать филиал в Уфе. Там много мусульман.



Вообще там очень много вопросов. В Татарстане же очень много открылось молельных комнат для мусульман и для христиан в клиниках. И не только для врачей, но и для больных. Я говорил с уфимской группой, они рассказывают, что у них такого нет. Этот вопрос очень актуален для них.

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