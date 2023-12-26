Подбил БМП врага, выдержал попадание ракеты: каким был лейтенант-танкист из Татарстана

Руслан Июдин был учеником 3-й школы, учился в кадетском классе

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«Именно такими должны быть военные. Честные, справедливые»

Руслан Июдин родился 4 сентября 1998 года в селе Дубъязы Высокогорского района. С 2005 по 2012 год учился в Высокогорской школе № 1. С 2012 по 2016 год был учеником третьей школы, учился в кадетском классе.

В памяти у педагогов он остался скромным добрым мальчиком, который выбрал непростую и мужественную профессию.

«Когда он в 11 классе сказал, что поступает в военное училище, я сначала не поверила. Но потом осознала, что именно такими должны быть военные. Честные, справедливые», — поделилась с «Высокогорскими вестями» классный руководитель Ольга Кузнецова.

После окончания школы он поступил в Казанское танковое училище. Получив офицерские погоны, выбрал службу по контракту. По распределению попал в Белгородскую область, в город Валуйки.

Раиса Галияхаметова: «Это был миролюбивый мальчишка. Горжусь, что Июдин Руслан был первым моим учеником» Фото: скриншот видео

«Он был скромный, иногда даже застенчивый с обаятельной улыбкой. Я никогда не видела, чтобы он дрался, ссорился. Это был вполне миролюбивый мальчишка. Горжусь, что Июдин Руслан был первым моим учеником», — еле сдерживает слезы его первая учительница Раиса Галияхаметова.

«Низкий поклон родителям, которые воспитали сына-героя»

Сегодня о его мужественном поступке знает каждый высокогорец. Во время службы в Харьковской области танковый экипаж, в составе которого находился Руслан, стоял в тылу и охранял пункт управления 3-й мотострелковой дивизии в селе Гусеево.

8 марта 2022 года наемники украинской армии атаковали пункт управления. В ходе атаки танк Руслана Июдина уничтожил несколько БМП, выдержал попадание ракеты. Танк загорелся. Экипаж был вынужден покинуть машину. Началась перестрелка, в ходе которой Руслан был смертельно ранен.

Указом Президента за проявленную доблесть и отвагу Руслан Июдин награжден орденом Мужества посмертно.

«Низкий поклон родителям, которые воспитали сына-героя», — говорит учительница Раиса Галияхаметова.

Руслану было всего 23 года, дома у него остались родители и младшая сестренка.

«Он очень любил родителей и обожал свою младшую сестренку. С такой радостью и счастьем он о них рассказывал, что можно было только позавидовать такому старшему брату и сыну», — поделилась учительница Ольга Кузнецова.

В мае 2022 года мемориальная доска в память о бойце была установлена на Высокогорской средней школе № 1 Фото: biektaw.ru

«Подвиг Руслана поможет всем нам по-настоящему ценить жизни»

В мае 2022 года мемориальная доска в память о бойце была установлена на Высокогорской средней школе № 1. Школьники и близкие Руслана Июдина приносят сюда цветы.

«Руслан был отличным другом, товарищем, человеком. На него всегда можно было положиться, мог поддержать в любую трудную минуту. Позвони ему хоть в три часа ночи, он всегда откликался», — говорит друг Руслана Роман Баранов.

Военно-патриотический клуб школы № 1 тоже назван в честь Руслана Июдина.

Еще один мемориал в память о бойце открыли 15 сентября 2022 года на торце здания школы № 3 Фото: biektaw.ru

Еще один мемориал в память о бойце открыли 15 сентября 2022 года на торце здания школы №3. Еще задолго до начала открытия мемориала у 3-й школы стали выстраиваться учащиеся, приходить люди с цветами.

«Подвиг Руслана поможет всем нам по-настоящему ценить те жизни, которые у нас есть, и ценить тех, кто защищает нас и нашу Родину», — убежден школьник Адель Кабиров.

Также в честь бойца была названа одна из улиц в Высокогорском районе. Улицу Руслана Июдина уже можно найти на карте района — она находится в садовом товариществе «Туган Як», восточнее села Высокая Гора. Территория пока не застроена, но уже размежевана. По установленным фонарным столбам можно определить границы участков.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.