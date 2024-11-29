Подавляющее большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Подавляющее большинство (78,8%) россиян выразили свое доверие Президенту РФ Владимиру Путину. Его деятельность на посту главы государства положительно оценивают три четверти (76,1%) жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,4% респондентов, одобрительно относятся к его работе 52,7% граждан. Деятельность кабмина в целом поддерживают более половины (51,2%) опрошенных.

Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.