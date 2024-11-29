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Подавляющее большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
Подавляющее большинство (78,8%) россиян выразили свое доверие Президенту РФ Владимиру Путину. Его деятельность на посту главы государства положительно оценивают три четверти (76,1%) жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,4% респондентов, одобрительно относятся к его работе 52,7% граждан. Деятельность кабмина в целом поддерживают более половины (51,2%) опрошенных.
Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.
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