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Политика 29 ноября 2024 12:46

Подавляющее большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

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Подавляющее большинство (78,8%) россиян выразили свое доверие Президенту РФ Владимиру Путину. Его деятельность на посту главы государства положительно оценивают три четверти (76,1%) жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,4% респондентов, одобрительно относятся к его работе 52,7% граждан. Деятельность кабмина в целом поддерживают более половины (51,2%) опрошенных.

Опрос проводился с 18 по 24 ноября. Участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.

#Владимир Путин #Михаил Мишустин #Правительство РФ #опрос #соцопрос #вциом
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