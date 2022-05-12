Подать заявку на соискание премии #МЫВМЕСТЕ можно до 12 июня

В России продолжается прием заявок на соискание премии #МЫВМЕСТЕ, он продлится до 12 июня. Принять участие в мероприятии могут представители бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеры со всей страны.

В 2022 году конкурс проектов национального трека премии проходит по девяти основным номинациям. Более подробная информация о Международной премии «#МЫВМЕСТЕ» размещена на сайте проекта. Здесь же можно ознакомиться с положением и подать заявку на участие.

В прошлом году на участие в конкурсе было подано более 25 тыс. заявок. Поддержку организаторов и партнеров, в том числе гранты на реализацию социально полезных проектов получили 118 инициатив на сумму до 2,5 млн рублей.

Учредителем премии является Федеральное агентство по делам молодежи, организатором — Ассоциация волонтерских центров.