Подарок к Новому году: в Верхнем Услоне заселили новый ипотечный дом

В Верхнем Услоне на улице Каштановой, 2 введен в эксплуатацию новый четырехэтажный жилой дом на 24 квартиры. Объект построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стал важным этапом его реализации в районе.

Новоселами стали работники бюджетной сферы – участники программ «Социальная ипотека» и «Социальная ипотека – молодая семья», а также дети-сироты.

На торжественной церемонии вручения ключей присутствовал глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин.

Обращаясь к жителям, он подчеркнул значимость события. «Сегодня очень значимое событие для десятка верхнеуслонских семей. Это, пожалуй, самый запоминающийся подарок на Новый год. Желаю всем новоселам счастья и уюта в новых квартирах», – отметил он.

Дом построен за счет инвестиций Государственного жилищного фонда при Раисе Республики Татарстан. В нем 12 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир. Все они сданы в чистовой отделке и оснащены сантехникой, электроплитами, датчиками задымления, а также счетчиками воды и электроэнергии.

Как отметил Евгений Варакин в своем приветственном слове, это первое за последние пять лет соципотечное новоселье в Верхнем Услоне.

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого