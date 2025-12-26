news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 11:33

Подарок к Новому году: в Верхнем Услоне заселили новый ипотечный дом

Читайте нас в
Телеграм
Подарок к Новому году: в Верхнем Услоне заселили новый ипотечный дом

В Верхнем Услоне на улице Каштановой, 2 введен в эксплуатацию новый четырехэтажный жилой дом на 24 квартиры. Объект построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стал важным этапом его реализации в районе.

Новоселами стали работники бюджетной сферы – участники программ «Социальная ипотека» и «Социальная ипотека – молодая семья», а также дети-сироты.

На торжественной церемонии вручения ключей присутствовал глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин.

Обращаясь к жителям, он подчеркнул значимость события. «Сегодня очень значимое событие для десятка верхнеуслонских семей. Это, пожалуй, самый запоминающийся подарок на Новый год. Желаю всем новоселам счастья и уюта в новых квартирах», – отметил он.

Дом построен за счет инвестиций Государственного жилищного фонда при Раисе Республики Татарстан. В нем 12 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир. Все они сданы в чистовой отделке и оснащены сантехникой, электроплитами, датчиками задымления, а также счетчиками воды и электроэнергии.

Как отметил Евгений Варакин в своем приветственном слове, это первое за последние пять лет соципотечное новоселье в Верхнем Услоне.

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.

#национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025