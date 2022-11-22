Подарок или взятка: в Минспорта РТ провели занятие по антикоррупционной деятельности

В Министерстве спорта Татарстана провели занятие «Спорт против коррупции», на котором руководителям спортивных организаций рассказали о наиболее часто встречающихся проявлениях коррупции в госучреждениях, а также ответили на вопросы, связанные с этой темой. В частности, участники занятия обсудили, какие подарки можно дарить тренерам на праздники.

«Спорт – одна из немногих отраслей, где установлены единые мировые принципы, которые должны выполняться всеми. Это касается принципов честности спорта, куда входит антикоррупция, антидопинг, исключение манипулирования соревнованиями, справедливость, профессионализм и соблюдение высоконравственных и этических норм всеми спортсменами», – обратился к руководителям организаций первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Он подчеркнул, что в Татарстане с 2015 года работает программа по противодействию коррупции. По его словам, спорт – это сфера, где нужно особо пристально следить за соблюдением антикоррупционных правил, потому что они связаны с конкуренцией и борьбой.

С годами проявлений коррупции в Татарстане становится все меньше, но, тем не менее, до сих пор новые дела о взяточничестве заводят почти ежедневно, сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры РТ Алмаз Сагитзянов.

«Факты взяточничества, злоупотребления на службе, хищения бюджетных средств встречаются практически ежедневно. Правоохранительные органы работают и принимают меры по их пресечению, но задача в том, чтобы таких преступлений было меньше. Нужно повысить правосознание, при котором совершение таких преступлений будет невыгодно», – пояснил он, подчеркнув, что главный враг коррупции – это прозрачность.

О наиболее часто встречающихся проявлениях коррупции в Татарстане рассказал главный советник организационного отдела Аппарата Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

«Первое – это приписки. Мы регулярно встречаем ситуацию, где в списках занимающихся числятся люди, которые к секции не имеют никакого отношения. Второе направление – это ненадлежащее использование транспорта, в частности, распоряжение топливными картами в личных целях. Третье – махинации с госзакупками. Как показывает практика, есть случаи закупки товара по завышенным ценам. Четвертое – качество капитального ремонта. И последнее – обналичивание денег через закупочные контракты», – сообщил Никонов.

Также участники занятия рассмотрели вопросы, связанные с проявлениями коррупции с участием работников ведомства и родителей детей, занимающихся в секциях. В частности, специалисты объяснили, какие подарки можно делать тренеру, чтобы это не считалось взяткой. По словам Алмаза Сагетдинова, стоимость презента не должна превышать 3 тыс. рублей, но и в таком случае в определенных обстоятельствах это может быть расценено как коррупционный случай.