Телевизор и путевку за подписку: АО «Татмедиа» наградило призами читателей

фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В «Татмедиа» наградили победителей акции «Путевка в санаторий, телевизор и другие призы за подписку». В розыгрыше приняли участие 416 подписчиков – не только из Татарстана, но и Башкортостана, Астрахани, Красноярского края и Самарской области. Об этом рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Для нас это большой праздник, мы традиционно проводим разнообразные конкурсы. Что мы только ни разыгрывали! Недавно появилась идея в качестве приза включить санаторный отдых. В этот раз стало больше участников, что не может не радовать», – подчеркнул он.

Несмотря на стремительное развитие интернета, Республика Татарстан является активно читающим регионом. Так, тираж журналов и газет «Татмедиа» составляет более 200 тыс. экземпляров.

«Большое количество жителей Татарстана читают газеты и выписывают журналы. Это огромная радость, что количество подписчиков сохраняется. Поэтому мы с удовольствием проводим такие конкурсы, ведь у нас есть будущее, пока у нас есть наши читатели», – добавил Шамиль Садыков.

По условиям акции участниками конкурса могли стать те читатели, которые выписали не менее двух изданий на второе полугодие 2022 года. Однако среди них были и те, кто оформил подписку сразу на 12 изданий «Татмедиа». Самой юной участницей стала девятилетняя девочка, подписавшаяся на молодежные журналы «Сабантуй» и «Ялкын».

Среди них были разыграны телевизор, робот-пылесос, электромясорубка, хлебопечь, сушилка для фруктов, тонометры и утюги. Главный приз — путевку в санаторий «Бакирово» на два лица — получила Наталья Султурина. За подарком читательница приехала из Набережных Челнов.

«Когда мне позвонили, я, честно скажу, не поверила своему счастью. Я даже переспросила несколько раз, точно ли я выиграла путевки. Конечно, очень рада, ведь до этого ни разу не была в санатории, а „Татмедиа“ подарило такой удивительный подарок», — отметила Наталья Султурина.