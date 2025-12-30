«Подарки тем, кто не нарушал ПДД»: сотрудники ГАИ поздравили водителей с Новым Годом

В Казани сегодня прошел рейд Госавтоинспекции. В его рамках автоинспекторы поздравляли водителей с Новым годом и вручали им подарки. Такая акция стала традиционной – ее ежегодно проводят инспекторы ДПС в преддверии праздника.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Подобная акция уже стала традицией. В конце года мы проводим рейд совместно с ГБУ “Безопасность дорожного движения”. В ходе рейда мы проверяем по базам участников дорожного движения, и, если человек ранее не нарушал ПДД, не был лишен прав и вел себя хорошо, наш Дед Мороз – полицейский поздравляет его», – рассказал начальник Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани полковник полиции Михаил Савин.

Акция пришлась водителям по душе. Инспекторы, переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, останавливали автомобили и вручали пакеты с подарками. Пешеходы подходили сами – особенно радовались дети, увидевшие, как Дед Мороз и его внучка следят за безопасностью на дороге.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«К сожалению, нарушители на дорогах есть. В это время мы особенно внимательно следим за тем, чтобы татарстанцы не садились за руль в нетрезвом виде. У нас уже есть информация о предстоящих корпоративах в компаниях, и за теми участками дорог мы будем наблюдать особенно пристально», — отметил Михаил Савин.

В ответ на теплые слова и подарки водители также поздравляли сотрудников ГАИ и благодарили их за безопасность на дорогах.