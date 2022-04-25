Подарки и технологичная медпомощь: в мэрии Казани рассказали о работе с ветеранами

В татарстанской столице сейчас проживают 5 199 ветеранов Великой Отечественной войны. С ними ведется постоянная работа, направленная на создание комфортных условий жизни. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она уточнила, что в число ветеранов включены труженики тыла, вдовы погибших, участников и инвалидов войны (132 человека), а также жители блокадного Ленинграда.

«Сегодня мы уже начинаем поздравлять ветеранов. Им вручается подарочный набор, в который входят продуктовый комплект, открытки от Президента РТ и мэра Казани. Представители администраций районов, школ, посещают ветеранов на дому или приглашают их родственников для получения подарков», – отметила Сагитова.

По ее словам, помимо поздравлений и подарков, уделяется повышенное внимание к здоровью ветеранов. Для них проводятся комплексные диспансерные осмотры, которые завершатся к 30 апреля. Ветеранам в приоритетном порядке оказывается высокотехнологичная медпомощь.

«Ежегодно оказывается и помощь по ремонту жилья ветеранов. В этом году ремонт был проведен в квартирах 15 ветеранов. Управлением жилищной политики в 2021 году трем ветеранам и пяти членам семей погибших участников Великой Отечественной выданы субсидии на приобретение нового жилья. В 2022 году квартиру по субсидии получила вдова одного ветерана», – заключила замруководителя исполкома.