«Подарить радость детям»: Данис Зарипов провел мастер-класс для казанских дворовых команд

Мастер-класс для воспитанников дворовых хоккейных команд Казани провел сегодня бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Мероприятие прошло на уличном катке рядом с «Ак Барс Ареной».

«Главное сегодня – подарить радость детям, поделиться своими умениями владения шайбой, катания на льду и моим “ключом к воротам”», – рассказал Зарипов перед началом тренировки.

Он отметил, что за последние годы интерес к хоккею значительно вырос, а также повысился и общий уровень игры.

«Сейчас очень интересные игры, сам с удовольствием смотрю, причем не только на „Ак Барс“, но и на другие команды», — добавил бывший капитан.

На мастер-классе Зарипов показал детям два упражнения на держание и контроль шайбы, а затем сыграл с ними один матч – по одному периоду в каждой команде. Кроме того, перед началом тренировки, хоккеист подарил ребятам новые клюшки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»