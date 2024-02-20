«Подарим тепло героям Нижнекамска»: горожане собрали аптечки бойцам СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

В Нижнекамске подходит к завершению благотворительная акция, посвященная Дню защитника Отечества. В течении нескольких месяцев стать ее участником мог любой желающий. Все собранные средства пошли на закупку необходимых вещей для участников специальной военной операции. Сейчас наборы комплектуются на базе центра «Патриот».

У каждого предмета свое место, так что что-то забыть или перепутать местами просто не получится. Волонтеры комплектуют боевые аптечки. Внутри все самое необходимое для оказания первой помощи. Как говорит Гузель Мансурова, наборы укомплектовывали тем, что просили наши солдаты.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Ножницы, пластырь, одеяло, бинт большой, бандаж, маркер, стерильные салфетки, перчатки и шприц — это то, что входит в аптечку», — пояснила Гузель Мансурова.

Всего будет собрано 700 наборов, так что работы у ребят много. Пока одни собирают аптечки, другие волонтеры формируют вещевые мешки. Там тоже несколько аксессуаров — от средств гигиены до утепленных вещей. Уже совсем скоро ценный груз доставят на передовую.

Фото: Надежда Багаутдинова

Сегодня к вечеру в город прибудут оставшиеся комплекты термобелья. Наборы должны получить действующие участники СВО. Организаторы акции надеются, что все это поможет солдатам нести службу и выполнять поставленные боевые задачи, а также почувствовать заботу, тепло и внимание всех жителей Нижнекамска.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото: Надежда Багаутдинова

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