В Казани сегодня начался десятый Совет общественных организаций и объединений Республики Татарстан по противодействию коррупции. Мероприятие прошло в здании КНИТУ-КАИ. Цель совета – поднять важные вопросы, связанные с противодействием коррупции.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Данное мероприятия является уникальным, так как в свободной дискуссии сегодня любой желающий может задать любой, даже самый провокационный вопрос представителям государственной власти. Сегодня у нас юбилейный, десятый форум. Он проходит каждый год», – рассказал один из модераторов форума, председатель Президиума Союза общественных деятелей РТ, председатель общественного совета УФСИН России по РТ Александр Даренков.

В форуме сегодня примут участие представители самых разных ведомств и других организаций, начиная от прокуратуры, МВД, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства строительства, вплоть до представителей духовенства.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Благодаря нашему совету были внесены изменения в ряд федеральных законов. Ранее мы подавали хорошие идеи нашим депутатам», – рассказал Александр Даренков.

Важно отметить, что с недавних пор форум носит международный характер. Уже три года в нем принимают участие представители дружественных стран.

«Работа по противодействию коррупции – это рутинная работа, в которой в принципе победить нельзя. Но сдерживать взяткодателей и взяткополучателей – это в наших силах. Антикоррупционное просвещение в любой семье должно быть на первом месте. Наше мероприятие уникально, для вас – это возможность задать вопрос любому эксперту, который сегодня находиться здесь. Ваши пожелания автоматически входят в резолюцию совета, которая будет оглашена в конце мероприятия и впоследствии будет передана в органы Государственной власти», – рассказал заслуженный юрист РТ, Председатель Совета общественных организаций и объединений РТ по противодействию коррупции, член исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», эксперт общественной палаты РТ Сергей Алексеев.