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Под Зеленодольском в крупной аварии с автобусами, грузовиком и легковушками погиб человек
Минувшей ночью на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, включая автобус, сообщают в социальных сетях.
Инцидент начался с того, что водитель грузовика, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в стоящий впереди автобус, следовавший по маршруту «Киров – Соль-Илецк».
После первоначального столкновения произошла цепная реакция: в аварию последовательно оказались вовлечены легковые автомобили «Лада» и Audi, рейсовый автобус «Казань – Киров», а также грузовик КамАЗ.
Трагическим итогом этого ДТП стала гибель водителя грузового автомобиля, спровоцировавшего аварию. Кроме того, три человека получили травмы, они госпитализированы.
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