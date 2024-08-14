Под Зеленодольском в крупной аварии с автобусами, грузовиком и легковушками погиб человек

Минувшей ночью на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, включая автобус, сообщают в социальных сетях.

Инцидент начался с того, что водитель грузовика, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в стоящий впереди автобус, следовавший по маршруту «Киров – Соль-Илецк».

После первоначального столкновения произошла цепная реакция: в аварию последовательно оказались вовлечены легковые автомобили «Лада» и Audi, рейсовый автобус «Казань – Киров», а также грузовик КамАЗ.

Трагическим итогом этого ДТП стала гибель водителя грузового автомобиля, спровоцировавшего аварию. Кроме того, три человека получили травмы, они госпитализированы.