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Под Зеленодольском росгвардейцы помогли водителю, который на авто вылетел в кювет
Патрульный отряд, входящий в состав отдела вневедомственной охраны Зеленодольского района Республики Татарстан, во главе с прапорщиком полиции Кириллом Ососковым, старшиной полиции Булатом Мухутдиновым и сержантом Игорем Бигловым, обнаружил перевернутый автомобиль в кювете у противоположной стороны дороги, когда двигался в направлении поселка Васильево, сообщили в Росгвардии РТ.
Рядом с одним из садовых товариществ они обнаружили, что у противоположной стороны дороги под деревьями лежит перевернувшаяся на крышу «Лада». Стражи порядка схватили огнетушитель и бросились на помощь. В салоне авто находился водитель, пытавшийся выбраться наружу.
Росгвардейцы открыли заблокированную дверь и помогли водителю выбраться. Убедившись, что явных травм у мужчины нет, они вызвали на место медиков и сообщили об аварии в ГИБДД.
Вскоре к месту аварии прибыли сотрудники госавтоинспекции и медработники. Росгвардейцы передали им пострадавшего автомобилиста, после чего продолжили несение службы на маршруте патрулирования.
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