Под Зеленодольском локомотив протаранил застрявшую на ж/д путях иномарку

Сегодня в Зеленодольском районе произошла авария с поездом, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель Kia направлялся в Васильево из Волжска, когда его иномарка застряла на железнодорожных путях. Мужчина пытался вытолкать машину, но безуспешно, а вскоре показался поезд.

В результате грузовой локомотив протаранил транспортное средство. Машину смяло и отбросило с путей. В результате аварии никто не пострадал.