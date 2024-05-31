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Происшествия 31 мая 2024 13:56

Под Зеленодольском локомотив протаранил застрявшую на ж/д путях иномарку

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Сегодня в Зеленодольском районе произошла авария с поездом, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель Kia направлялся в Васильево из Волжска, когда его иномарка застряла на железнодорожных путях. Мужчина пытался вытолкать машину, но безуспешно, а вскоре показался поезд.

В результате грузовой локомотив протаранил транспортное средство. Машину смяло и отбросило с путей. В результате аварии никто не пострадал.

#поезд
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