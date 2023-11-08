Под Зеленодольском лоб в лоб столкнулись две иномарки, один человек госпитализирован

Под Зеленодольском произошло столкновение двух иномарок. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

По их информации, недалеко от села Исаково лоб в лоб столкнулись Ford и Volkswagen. Из-за мощного удара американский автомобиль целиком лишился капота. Разбитые авто перекрыли две полосы движения на М7.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, водителя Ford с места аварии увезли врачи.