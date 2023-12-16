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Происшествия 16 декабря 2023 22:31

Под Зеленодольском KIA лоб в лоб столкнулась с КамАЗом, девушка-водитель погибла на месте

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В Зеленодольском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ДТП случилось на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск.

Фото: © ГИБДД Татарстана

22-летняя девушка за рулём Kia пошла на обгон и столкнулась со встречным грузовиком.

В результате девушка погибла на месте.

#смертельное дпт татарстан
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