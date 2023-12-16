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Под Зеленодольском KIA лоб в лоб столкнулась с КамАЗом, девушка-водитель погибла на месте
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В Зеленодольском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
ДТП случилось на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск.
22-летняя девушка за рулём Kia пошла на обгон и столкнулась со встречным грузовиком.
В результате девушка погибла на месте.
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