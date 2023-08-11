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Под Запорожьем ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников
Российские войска ударили по пункту временного размещения иностранных наемников под Запорожьем, сообщает Минобороны.
Кроме того, по информации ведомства, в районах Торецка, Чернещина, Липцы и Гуляйполе были ликвидированы четыре склада с боеприпасами 24-й, 43-й и 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны.
На Запорожском направлении российские войска отразили три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Работино и Успеновки. Потери противника насчитывают 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30.
Штурмотряды «Западной» группировки продолжили наступление на широком фронте, улучшив позиции у Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области. Кроме того, они отразили четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.
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