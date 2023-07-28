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Под Запорожьем военные ВС РФ захватили французский танк
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Военные ВС РФ захватили французский колесный танк в Запорожской области, сообщает РИА Новости.
«Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», — сообщает источник агентства.
По данным СМИ, машину отправят на изучение специалистам военной промышленности.
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