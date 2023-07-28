Под Запорожьем военные ВС РФ захватили французский танк

Военные ВС РФ захватили французский колесный танк в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

«Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», — сообщает источник агентства.

По данным СМИ, машину отправят на изучение специалистам военной промышленности.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявил президент РФ, они не достигли своих целей ни на одном направлении.