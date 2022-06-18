Под занавес сезона Казанский ТЮЗ даст интерпретацию «Снежной королевы» «Здесь был Кай»

Казанский ТЮЗ завершит 89-й театральный сезон премьерой «Здесь был Кай» по пьесе Екатерины Тимофеевой, основанной на сказке Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Первые показы как будто бы зимней постановки намечены на 24 и 25 июня, разгар лета.

«От зимней тематики театр не уходит, но она будет не основной в спектакле. Сказка сильно переработана, и некоторых эпизодов в спектакле совсем не будет. Наш спектакль поднимает серьезные темы — это уже не совсем сказка, мы адресуем его подростковой аудитории, поэтому на афишах стоит ограничение 14+», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Поставил спектакль номинант «Золотой Маски» Артем Устинов. Примечательно, что при его создании он обращался за консультациями к поисковому отряду «Лиза Алерт». За одно действие длительностью 80 минут режиссер интерпретирует известное произведение по-новому через современную оптику. Речь в постановке пойдет о том, почему пропадают дети, как принять то, что мы не в силах изменить, есть ли срок давности у настоящей любви и в чем истинный смысл нашей хрупкой жизни.

«С одной стороны, это сказка, которую мы пытаемся понять через реалии современной жизни, а с другой пойдет драма. Драма потери и обретения, принятия того, что нельзя изменить. Каждый в жизни сталкивается с необходимостью переживания чего-то необратимого, когда важно отпустить потерю. Наш спектакль о том, как преодолеть страх и боль и обрести смысл жизни в самые сложные ее моменты», — цитирует пресс-служба ТЮЗа слова Устинова.

Роли в спектакле исполняют народная артистка РТ Галина Юрченко, заслуженные артисты РТ Алсу Густова и Павел Густов, артисты Эльмира Рашитова, Анна Иванова, Эльвина Сафина, Эрнест Маторкин, Мария Мухортова, Ярослав Кац и Руслан Зубайраев. Консультационную поддержку при создании спектакля оказал поисковый отряд «Лиза Алерт».

Постановка стала возможной благодаря федеральному проекту «Культура малой родины».