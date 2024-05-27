Под Херсоном ракета попала в здание Социального фонда, пять человек ранены

В поселке Нижние Серогозы Херсонской области пять человек были ранены в результате попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здание Социального фонда. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Одна из ракет попала в здание Социального фонда, по предварительной информации, пять человек получили ранения», – написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам губернатора, прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены. Никто из детей не пострадал.