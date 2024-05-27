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Под Херсоном ракета попала в здание Социального фонда, пять человек ранены
В поселке Нижние Серогозы Херсонской области пять человек были ранены в результате попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здание Социального фонда. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Одна из ракет попала в здание Социального фонда, по предварительной информации, пять человек получили ранения», – написал он в своем телеграм-канале.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По словам губернатора, прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены. Никто из детей не пострадал.
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