Под Херсоном артиллерия ВС РФ накрыла украинские ДРГ плотным огнем

Артиллерия российской группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садового в Херсонской области, сообщает РИА новости.

«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», – рассказал офицер.

На херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. Уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника и личный состав подразделения ВСУ.