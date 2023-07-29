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Под Херсоном артиллерия ВС РФ накрыла украинские ДРГ плотным огнем
Артиллерия российской группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садового в Херсонской области, сообщает РИА новости.
«Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», – рассказал офицер.
На херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. Уничтожено два минометных расчета, автомобильная техника и личный состав подразделения ВСУ.
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