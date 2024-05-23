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Под Харьковом поражен состав с танками ВСУ
Российскими Вооруженными силами были нанесены удары по важным объектам военной инфраструктуры в Харьковской области Украины, сообщает ТАСС.
В частности, как сообщили в российских силовых структурах, удары высокоточным оружием были нанесены по железнодорожным узлам в Люботине и Харькове-Сортировочном, через которые перемещались украинские подкрепления для усиления группировки в Харькове.
На станции Люботин находился железнодорожный состав с десятью танками Вооруженных сил Украины, который был поражен в результате удара.
Кроме того, в районе населенного пункта Коротич был нанесен удар по спортивному аэродрому, который использовался как тренировочная база для операторов украинских беспилотных летательных аппаратов.
В результате высокоточных ударов российских сил были выведены из строя важные объекты, задействованные в военных перевозках и подготовке личного состава украинской армии.
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