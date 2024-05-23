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СВО 23 мая 2024 17:10

Под Харьковом поражен состав с танками ВСУ

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Российскими Вооруженными силами были нанесены удары по важным объектам военной инфраструктуры в Харьковской области Украины, сообщает ТАСС.

В частности, как сообщили в российских силовых структурах, удары высокоточным оружием были нанесены по железнодорожным узлам в Люботине и Харькове-Сортировочном, через которые перемещались украинские подкрепления для усиления группировки в Харькове.

На станции Люботин находился железнодорожный состав с десятью танками Вооруженных сил Украины, который был поражен в результате удара.

Кроме того, в районе населенного пункта Коротич был нанесен удар по спортивному аэродрому, который использовался как тренировочная база для операторов украинских беспилотных летательных аппаратов.

В результате высокоточных ударов российских сил были выведены из строя важные объекты, задействованные в военных перевозках и подготовке личного состава украинской армии.

#спецоперация на Украине
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