Российскими Вооруженными силами были нанесены удары по важным объектам военной инфраструктуры в Харьковской области Украины, сообщает ТАСС.

В частности, как сообщили в российских силовых структурах, удары высокоточным оружием были нанесены по железнодорожным узлам в Люботине и Харькове-Сортировочном, через которые перемещались украинские подкрепления для усиления группировки в Харькове.

На станции Люботин находился железнодорожный состав с десятью танками Вооруженных сил Украины, который был поражен в результате удара.

Кроме того, в районе населенного пункта Коротич был нанесен удар по спортивному аэродрому, который использовался как тренировочная база для операторов украинских беспилотных летательных аппаратов.

В результате высокоточных ударов российских сил были выведены из строя важные объекты, задействованные в военных перевозках и подготовке личного состава украинской армии.