Под взором Карадениза и попсовета: «Рубин» рвется в РПЛ, побеждая даже в меньшинстве

«Рубин» под руководством Уткульбаева одержал четвертую победу подряд в Первой лиге Фото: rubin-kazan.ru

От Сафиуллина до Карадениза – гости на первом матче «Рубина» в Казани в 2023-м

Возвращения «Рубина» на «Ак Барс Арену» ждали многие. Свой последний матч коллектив Юрия Уткульбаева провел в Казани еще в ноябре прошлого года, а потому, город успел соскучиться по своей команде. И совсем неудивительно, что первый футбольный матч года вызвал ажиотаж не только в среде преданных болельщиков, но и у представителей элиты.

Во времена правления «Рубином» Рустема Сайманова увидеть на трибунах кого-то из высшего руководства клуба было большим сюрпризом. Теперь же на футбол ходят все, ну или почти все. С балкона VIP-ложи за матчем наблюдал почти весь попечительский совет «Рубина», начиная от Марата Сафиуллина и заканчивая Дмитрием Коновым.

Сейчас это кажется удивительным, но еще лет 10 назад – это было самой обыкновенной практикой. Во времена первого Курбана Бердыева являлось признаком плохого тона не прийти на домашний матч «Рубина». И дело совсем не в искусственном увеличении посещаемости. Таким образом, руководство клуба становилось чем-то большим и демонстрировало футболистам, что все они – одна команда.

Не исключено, что подобная практика вернется в клуб вновь. Хотя и наивно полагать, что тот же Конов, председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг», будет посещать каждый домашний матч «Рубина».

Перед матчем и в перерыве Карадениз раздавал автографы болельщикам Фото: rubin-kazan.ru

Выделялся же среди всего разнообразия мужчин в костюмах другой гость. Гекдениз Карадениз приехал в Казань по личному приглашению клуба: раздал автографы болельщикам, сделал символический удар по мячу и отправился смотреть матч на трибуну вместе с руководящим составом «Рубина».

На трибунах собралось почти 6 тысяч зрителей

Вообще, именно приезд Карадениза стал одной из главных причин, почему матч «Рубин» – «Волга» собрал почти 6 тысяч болельщиков на «Ак Барс Арене». Для начала марта – результат довольно неплохой.

В клубе за несколько дней до матча заявляли о семи тысячах, комментаторы встречи Роман Титов и Александр Пшеничный и вовсе говорили о восьми. Отсчет все же остановился на числе 5.730 зрителей. Именно такой информацией пресс-служба «Рубина» поделилась в своих соцсетях.

Среди других причин интереса к игре, вывеска «Теплого матча». Как и обещалось, клубом были организованы бесплатные утепляющие напитки, а также инфракрасные нагреватели. Кто-то даже в шутку называл матч не теплым, а жарким. Настолько сильно нагреватели выполняли свою работу. Но опять-таки, все это распространялось исключительно на зону фуд-кортов.

Матч «Рубин» – «Волга» посетили 5730 болельщиков Фото: rubin-kazan.ru

На трибунах же, как обычно, было ветрено и довольно холодно. Оставалось надеяться, что согреть болельщиков смогут футболисты, но и тут ожидания были оправданы лишь слегка. Это на послематчевой пресс-конференции подтвердил и главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев.

«Все силы отдали, может быть, для болельщиков не очень смотрибельный матч был, но характер команда проявила. Я считаю, что молодцы, показали, что команда у нас есть», – подчеркнул Уткульбаев.

«У команды была твердая уверенность, что ничего не случится»

Говорить о матчах «Рубина» в весенней части сезона, наверное, можно лишь в разрезе около-футбола. Все, что происходит на поле в 90 игровых минут, уже не вызывает такого интереса лишь потому что команда Уткульбаева на голову выше чуть ли не всех своих соперников.

Ульяновцы вроде и имели численное преимущество, начиная с 50-й минуты, но чувства опасности за результат, это не вызывало. Более того, «Рубин» в меньшинстве создал даже больше опасных моментов, чем «Волга» и мог заканчивать матч еще задолго до его свистка.

«Отмечу, что у команды была твердая уверенность, что ничего не случится, мы со знанием дела довели матч до победы. Считаю, что мы провели качественный матч, пришлось два разных тайма провести. В первом тайме активно начали. Если бы реализовали один из многочисленных моментов в первые 25 минут, было бы попроще играть, но не реализовали и игра перетекла в тяжелое русло для нас», – заявил Уткульбаев после игры.

«Зима была снежная, морозная. Спасибо тем, кто следит за полем» Фото: rubin-kazan.ru

Что касается первой половины игры, то гол Виталия Лисаковича уже на третьей минуте определил ход игры. «Рубин» спокойно играл на высоком прессинге и контратаках, создавая моменты один за другим. Кстати, для Лисаковича вчерашний гол стал уже девятым в нынешнем сезоне Первой лиги. Больше в Первой лиге забил только Гидеон Гузина из «Балтики». Отличный результат для белорусского форварда, которому регулярно пророчили то скамейку из-за перепада настроения, то и вовсе – уход из клуба.

«Считаю, что это суперполе для этого времени года»

Еще одной интригой матча являлось состояние газона «Ак Барс Арены». За пару дней до игры во время открытой тренировки Уткульбаев заявил, что знаком с главным футбольным полем Казани лишь по фотографиям, а потому, его качество ему до сих пор неизвестно. Однако, уже после игры рулевой «Рубина» рассыпался в благодарностях агрономам, заявив, что был приятно удивлен состоянием мартовского газона.

«Хочу сказать, что газон точно лучше, чем у нас на базе. Травяной покров есть, хотя показалось, что песочка достаточно. Но я считаю, что это суперполе для этого времени года. Зима была снежная, морозная. Спасибо тем, кто следит за полем. Оно нам не мешало глобально сегодня играть. С каждым солнечным днем оно будет только лучше. Были времена, когда это поле было и похуже. Нас все устраивает», – сказал главный тренер.

Поле к матчу с «Волгой», действительно, было подготовлено очень хорошо. У многих до сих пор в памяти матч двухлетней давности, когда Денис Макаров словно на картофельном поле раскачивал Деяна Ловрена и забивал победный гол в ворота «Зенита». Напомним, лишь, что та игра также, как и эта, была первой для «Ак Барс Арены» после зимнего перерыва.

«Мы тоже все хотим уверенных побед, тотального преимущества, но это не про ФНЛ» Фото: rubin-kazan.ru

После того и многих других подобных инцидентов клуб поменял компанию, отвечающую за подготовку газона, и теперь результат – налицо.

«Сейчас для «Рубина» важнее три очка и красивое табло»

Благодаря победе над «Волгой», которая стала уже четвертой подряд для «Рубина» Уткульбаева, команда временно оторвалась от «Алании». Владикавказскому клубу сегодня предстоит домашний матч с крепкой «Кубанью», и в случае отрицательного исхода, казанцы могут закрепиться на втором месте. От «Балтики», как и тур назад, «Рубин» отстает на 4 очка.

Что касается других кандидатов на прямой выход в РПЛ, то «СКА-Хабаровск» и «Арсенал» проиграли «Динамо» и «Родине», а «Енисей» сыграл вничью с «Шинником». Очевидно, что чем ближе концовка сезона, тем больше очков будут терять конкуренты, а отрыв, соответственно, будет только нарастать. Стабильность же в Первой лиге сейчас имеют всего две команды: из Казани и Калининграда.

«Всегда есть то, что надо развивать. Мы тоже все хотим уверенных побед, тотального преимущества, но это не про ФНЛ. Любая команда может сыграть на результат. Но сейчас для «Рубина» важнее три очка и красивое табло, как сегодня», – подытожил Уткульбаев.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru