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Происшествия 6 марта 2024 14:08

Под Воронежем прогремел взрыв возле нефтехранилища

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Возле нефтехранилища вблизи поселка Анна в Воронежской области прогремел взрыв, сообщает ТАСС.

По данным агентства, гражданские объекты при взрыве повреждений не получили. Сотрудники специальных служб проводят подомовой обход.

Отмечается, что взрыв произошел утром недалеко от гостиницы, расположенной в 100 метрах от нефтехранилища. Очевидцы не наблюдали пожара.

#воронеж
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