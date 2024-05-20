Под вопросом ли будущее Рахимова в «Рубине»: что несет поражение казанцев от «Спартака»

«Без единого момента – 0:2»

Третья игра подряд с участием «Рубина» признается лигой матчем тура РПЛ. К казанцам весной, впрочем, как и к «Спартаку», у экспертов особое внимание. До 29-го тура обе команды набрали определенную серию встреч без поражений. «Рубин» последний раз проигрывал в РПЛ еще в середине апреля («Крыльям Советов» – 0:2), а «красно-белые» после отставки Гильермо Абаскаля с новым главным тренером – Владимиром Слишковичем и вовсе не знают бед.

Возможно, на матч с казанцами «Спартак» вышел бы в самом приятном расположении духа, если бы не досадное поражение «Балтике» (0:1) в Кубке России на неделе. Столичный коллектив, будем объективны, этот сезон провалил. И, пожалуй, только победа в Кубке России могла скрасить эмоции от неудач в национальном первенстве.

По сути, выходя на поле в это воскресенье, ни «Спартак», ни «Рубин» никаких глобальных задач не решали. Казанцы и так более чем довольны своим положением в турнирной таблице (8-е место). А «красно-белым», кажется, особо не принципиально бороться за попадание в первую тройку.

Тем не менее первый тайм матча остался полностью за москвичами. К 30-й минуте «Спартак» вел уверенно – 2:0. Причем играл вальяжно и очень спокойно. Тео Бонгонда с удовольствием разрывал левый фланг, то и дело на скорости убегая в быстрый отрыв от защитников «Рубина». У казанцев должным образом не работал центр поля, где расположились Зотов и Рахмоналиев. Узбекский полузащитник в течение встречи периодически выпадал из игры, а Александр не мог выдать свой максимум из-за недавно перенесенного повреждения.

«Спартак» при громкой 17-тысячной поддержке родных трибун чувствовал себя комфортно. В первом получасе матча два удара «красно-белых» в створ завершились голами. Бонгонда и Зобнин забили по фактуре практически идентичные мячи: сместились в центр и точно пробили в дальний угол. Вопросов к Дюпину в этих эпизодах быть не могло, слишком филигранными получились удары.

Событийным первый тайм для казанцев не получился. Хотя на послематчевой пресс-конференции Рашид Рахимов отметил, что счет на табло мог запросто быть другим, реализуй футболисты «Рубина» свои моменты.

«Мы в перерыве собрались тренерским штабом, они мне сказали: без единого момента 0:2. Такие игры бывают. Ничего не предвещало такого. Кабутов не забил с пяти метров. Не проконтролировали игру на третьего. Но была хорошая реакция от команды во втором тайме. Игра не соответствовала результату», – заявил наставник «Рубина».

Будущее Рашида Рахимова в Казани по-прежнему туманно?

В последние недели в отношении «Рубина» в прессе мелькают два ключевых вопроса. Что будет с Русланом Безруковым (какое решение вынесет Комитет РФС по этике во вторник)? Какова дальнейшая судьба в команде Рашида Рахимова?

59-летний специалист возглавляет «Рубин» чуть более года, и за этот период казанский клуб сначала вернулся в РПЛ, а затем стал крепким середняком лиги. Чего не отнять у команды Рашида Рахимова, так это характера и дисциплины. Обладая не самым мастеровитым составом, казанцы регулярно находят свои шансы для взятия ворот. Вспомнить тот же гол Мирлинда Даку в матче со «Спартаком».

Казалось, при счете 0:3 казанцы должны были уже полностью посыпаться, однако на гол престижа их хватило. Албанский нападающий, воспользовавшийся вместе с Дарданом Шабанхаджаем ошибками футболистов «Спартака», хладнокровно реализовал эпизод.

«Рубин» Рахимова продолжает строиться, и, вероятно, этим летом болельщики снова увидят череду новых трансферов. В укреплении почти всех линий казанскому клубу требуются игроки: от обороны до нападения. Даже вратарский вопрос в «Рубине» сейчас весьма злободневный, так как непонятно, останется ли на следующий сезон Юрий Дюпин.

Шанс остаться в Казани Рашид Рахимов благодаря результатам в 2024 году заслужил точно. Это понятно как дважды два. Однако на минувшей неделе начали ходить активные слухи, что с большей долей вероятности 59-летний специалист покинет Казань. На место Рашида Рахимова активно сватают Владимира Федотова из ЦСКА, который из-за неудовлетворительных результатов в этом сезоне не останется в стане армейцев.

Конкретики в вопросе нового контракта Рашида Рахимова в «Рубине» пока нет. Между тем сам тренер казанцев предпочитает никак не комментировать слухи и спекуляции относительно своего будущего. Когда будет точно известно, специалист все расскажет сам.

«Что по моему новому контракту? В ближайшие дни узнаете. Информаторы сами сдают этих людей своими новостями. Я уже привык к этому. Говорил про караван, танкистов и уже не знаю, что еще сказать», – сказал Рахимов.

Красивое прощание «Спартака» с Георгием Джикией

Нотки трогательности и сентиментальности матчу «Спартак» – «Рубин» придали прощания с командой двух футболистов «красно-белых» – Виктора Мозеса и Георгия Джикии.

33-летний нигерийский полузащитник пребывал в московском клубе с 2020 года, когда сначала перешел на правах аренды из лондонского «Челси», а потом, сезон спустя, стал полноценным футболистом «Спартака». Африканец не был незаменимым игроком в составе «красно-белых», при этом сама фигура Мозеса была, безусловно, для клуба значима.

А что касаемо Георгия Джикии, тут и много слов подбирать не надо. За «Спартак» защитник отыграл 7,5 года. Футболист перешел из «Амкара» в декабре 2016 года и с тех пор на долгие годы зацементировал оборону столичного клуба. Вместе со «Спартаком» Джикия играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, становился чемпионом страны и обладателем Кубка России.

На следующий год руководство «красно-белых» и сторона 30-летнего футболиста не смогли договориться о контракте.

По окончании встречи с «Рубином» болельщики «Спартака» устроили красочное и яркое прощание своему любимому капитану.