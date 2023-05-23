«Под вооруженной охраной»: ЦИК Татарстана передал бюллетени для довыборов в Госсовет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани на площадке полиграфического комплекса «Идел-Пресс» состоялась передача бюллетеней для довыборов депутата Госсовета РТ, которые пройдут 28 мая в Набережных Челнах. Событие прошло при участии председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева.

Отпечатанные бюллетени были переданы территориальному избиркому Центрального района Набережных Челнов, в город они поедут под защитой вооруженной охраны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Считанные дни остаются до дня голосования в Электротехническом избирательном округе города Набережные Челны. Количество избирателей округа составляет 53 649 человек. Обеспечивать избирательную кампанию будут 244 члена участковых избирательных комиссий. На сегодняшний день все готовы», – рассказал журналистам Андрей Кондратьев.

Он добавил, что ЦИК РТ провел большое подготовительное совещание с МВД республики, Роспотребнадзором и общественными организациями, которые направят своих наблюдателей на площадки выборов.

«На сегодняшний день избирательная система к проведению данных выборов готова. Последнее обучение с участковыми избирательными комиссиями мы проведем уже в пятницу. А сегодня мы забираем у полиграфического комбината „Идел-Пресс“ наш заказ бюллетеней и отправляем его под вооруженной охраной в Набережные Челны», — пояснил глава ЦИК РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, в ходе довыборов в Набережных Челнах будут применяться два вида бюллетеней – для обычного голосования в прозрачную урну, а также для использования в комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Здесь 53690 бюллетеней обычного стандарта, и 7640 бюллетеней для КОИБов. Такие аппараты будут работать на трех участках», - рассказал Андрей Кондратьев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Его слова дополнил генеральный директор издательства «Идел-Пресс» Анас Аскаров. Он отметил, что заказанный тираж был отпечатан в установленный срок. Каждый бюллетень имеет все необходимые элементы защиты от подделки.

«Бюллетени защищены тангерной сеткой, она наносится при печати и имеет сине-зеленый цвет. Бюллетени выполнены в срок, в течение двух суток. Во время сортировки бракованные экземпляры были отобраны для последующего уничтожения под контролем членов ЦИК Татарстана», - пояснил Анас Аскаров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По окончании передачи стопок с бюллетенями, журналисты вместе с членами ЦИК РТ проследовали на одну из площадок типографии. Здесь состоялась процедура уничтожения отбракованных экземпляров.