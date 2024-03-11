Под видом сервиса попутчиков аферисты украли 275 тысяч рублей у девушки из Казани

Жительница Казани лишилась крупной суммы денег, пытаясь оплатить поездку в другой город через сервис по поиску попутчиков, сообщили в УМВД России по Казани.

24-летняя девушка рассказала полицейским, что намеревалась поехать в Пермь, нашла на BlaBlaCar подходящее объявление и связалась с водителем, а тот предложил ей перейти в один из популярных мессенджеров, куда прислал ссылку для оплаты брони.

Девушка прошла по ссылке, ввела реквизиты карты и получила уведомление о списании со счета более 275 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

