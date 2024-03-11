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Под видом сервиса попутчиков аферисты украли 275 тысяч рублей у девушки из Казани
Жительница Казани лишилась крупной суммы денег, пытаясь оплатить поездку в другой город через сервис по поиску попутчиков, сообщили в УМВД России по Казани.
24-летняя девушка рассказала полицейским, что намеревалась поехать в Пермь, нашла на BlaBlaCar подходящее объявление и связалась с водителем, а тот предложил ей перейти в один из популярных мессенджеров, куда прислал ссылку для оплаты брони.
Девушка прошла по ссылке, ввела реквизиты карты и получила уведомление о списании со счета более 275 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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