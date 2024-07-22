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Под Верхним Услоном иномарка протаранила отбойник, пострадала пассажир
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В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП с пострадавшим.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, авария случилась на М-12. Предварительно, водитель Mazda не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
В результате иномарка лишилась капота. Травмы получила женщина-пассажир. Ее с места ДТП увезли медики.
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