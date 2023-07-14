В Донецкой Народной Республике под Угледаром диверсанты ВСУ расстреляли автомобиль с мирными жителями, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, диверсионно-разведывательная группа на украинском броневике пыталась занять позиции и маскировали авто в лесопосадке, когда мимо на легковушке проезжали мирные жители.

В итоге боевики вышли на дорогу и в упор расстреляли авто с водителем и пассажиром, после чего спрятали тела в лесу.

Автомобиль они хотели отогнать туда же, но по ним начала бить российская артиллерия и бойцы были вынуждены отойти.