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Под Угледаром диверсанты ВСУ расстреляли автомобиль с мирными жителями
В Донецкой Народной Республике под Угледаром диверсанты ВСУ расстреляли автомобиль с мирными жителями, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, диверсионно-разведывательная группа на украинском броневике пыталась занять позиции и маскировали авто в лесопосадке, когда мимо на легковушке проезжали мирные жители.
В итоге боевики вышли на дорогу и в упор расстреляли авто с водителем и пассажиром, после чего спрятали тела в лесу.
Автомобиль они хотели отогнать туда же, но по ним начала бить российская артиллерия и бойцы были вынуждены отойти.
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