Под суд в Татарстане пойдут капитан теплохода с помощниками, слившие 5 тонн топлива

В Татарстане за хищение судового топлива перед судом предстанут капитан судна и два его помощника, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Как было установлено, капитан теплохода «Маяк» с августа по сентябрь специально снижал скорость судна, съэкономя таким образом 5 тонн топлива. Избытки он со своими помощниками продал на сторону, перекачав на другое судно. Ущерб от действий троицы составил 195 тыс. рублей.

Мужчинам предъявлены отвинения по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело направлено в Алексеевский районный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.