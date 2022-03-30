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Происшествия
30 марта 2022  16:14
Полина Шевчук

Под суд в РТ пойдут два браконьера, застрелившие трех лосей, косуль и кабана

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В Татарстане в суд направлено дело 43-летнего казанца и 42-летнего жителя Самары. Мужчин обвиняют по статье «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц, по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб», рассказала врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

По версии следствия, в январе 2020 года вблизи сел Державино и Пелево Лаишевского района мужчины на снегоходе без разрешения на охоту застрелили трех лосей, двух косуль и кабана. Ущерб от действий браконьеров составил 1,3 млн рублей. 

#браконьерство #браконьер #Прокуратура РТ
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