Под суд в РТ пойдут два браконьера, застрелившие трех лосей, косуль и кабана

В Татарстане в суд направлено дело 43-летнего казанца и 42-летнего жителя Самары. Мужчин обвиняют по статье «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц, по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб», рассказала врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

По версии следствия, в январе 2020 года вблизи сел Державино и Пелево Лаишевского района мужчины на снегоходе без разрешения на охоту застрелили трех лосей, двух косуль и кабана. Ущерб от действий браконьеров составил 1,3 млн рублей.