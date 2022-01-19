Под суд в Казани пойдет адвокат, который обещал клиенту за 2 млн изменить меру пресечения

В Казани 44-летнего адвоката обвиняют в мошенничестве, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Было установлено, что в 2015 году казанца судили за мошенничество со страховками. Адвокат предложил мужчине поменять заключение в СИЗО на домашний арест за 2 млн рублей. Подзащитный согласился, написал своей матери и попросил, чтобы женщина передала адвокату деньги. Мама все сделала, однако адвокат обманул клиента и деньги присвоил. В итоге мужчина остался до суда под стражей, а далее был осужден.

Освободившись в 2021 году, мужчина обнаружил в вещах умершей к тому моменту матери аудиозаписи ее разговоров с адвокатом. Он потребовал его вернуть деньги, но тот отказал. Тогда казанец обратился в полицию.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался. На время следствия он будет находиться под домашним арестом.