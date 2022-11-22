Под суд пойдет житель Татарстана, который убил 5-летнюю девочку-инвалида

В Татарстане в суд направлено дело 38-летнего жителя Казани. Он обвиняется сразу по нескольким статьям – «Угроза убийством», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», и «Убийство», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с 15 по 16 мая этого года нетрезвый мужчина был в гостях у своей сожительницы в поселке Васильево. В какой-то момент 5-летняя девочка-инвалид стала плакать. Это разозлило мужину. За это он избил девочку. От полученных травм ребенок скончалась.

«Также следствием установлено, что 9 мая в ходе распития спиртного с сожительницей и ее сестрой злоумышленник угрожал женщинам расправой, избил и нанес ножевые ранения», - пояснил Шептицкий.

На время следствия казанца поместили под стражу. Дело направлено в суд.